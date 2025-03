Marele plan al lui Tiriac, facut public: "Negociem chiar acum"

Ion Tiriac poate deveni proprietarul unui turneu de Grand Slam.

Alberto Berasategui, directorul adjunct al Mutua Masters, a dezvaluit ca oficialii turneului de la Madrid, pe care il detine, poarta negocieri cu ATP pentru a opera aceasta schimbare.

"Negociem chiar acum, insa nu este usor. Vrem sa fim al cincilea turneu de Grand Slam in viitor. Sunt patru turnee de Grand Silam si asa va ramane, dar noi vrem sa fim al cincilea ca importanta in lume. Vrem sa avem un turneu de doua saptamani. Nu este usor, mai ales ca ultimul cuvant apartine ATP, dar negocierile sunt in derulare", a mentionat Berasategui.

Acesta a precizat ca are incredere ca ATP va acorda un raspuns pozitiv la solicitarea lui Tiriac.

"Cei de la ATP stiu ce vor si este doar o chestiune de timp sa demonstram ca suntem capabili sa imbunatatim turneul de la Madrid", a completat Berasategui.

Turneul lui Ion Tiriac va incepe pe 3 mai, la Madrid. Omul de afaceri pune la bataie premii in valoare de 11 milioane de dolari.

In ultimii ani, Tiriac a marit premiile de la editie la editie pentru a imbunatati calitatea turneului.

