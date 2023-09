Un fost mare sportiv: Iata de ce l-am refuzat pe Tiriac in 1984

Fostul inotator Michael Gross a explicat motivul pentru care nu a acceptat sa fie reprezentat de Ion Tiriac in 1984.

In urma cu 30 de ani, Tiriac a dorit sa-l managerieze pe Michael Gross, dar acesta a refuzat deoarece a vrut sa-si reprezinte interesele singur.

"Nu am fost niciodata concentrat doar asupra sportului. Mi-a placut sa studiez, am fost la Universitatea Goethe, am fost foarte serios. De asta l-am si refuzat pe Ion Tiriac in 1984. Am vrut sa-mi demonstrez ca pot si altceva, ca pot sa iau parte la discutii care nu au legatura cu sportul", a spus Gross.

Michael Gross este considerat unul dintre cei mai mari inotatori din istorie. El a detinut in anii '80 recordurile mondiale in probele de 100 si 200 de metri fluture.

C.S.