Ce nume de cod avea Ion Tiriac la Securitate si cum l-a urmarit pe un print roman, plecat afara

Asta i s-a intamplat lui Ion Tiriac in perioada comunismului.Fost sportiv, Ion Tiriac obisnuia sa calatoreasca des in afara granitelor tarii, lucru ce a atras atentia Securitatii.In 1963, Tiriac a fost racolat sub numele de cod: Titi Ionescu. El a colaborat 3 ani cu Securitatea, dupa care a devenit urmaritul "Tanase"."De fiecare data a furnizat materiale fara importanta, desi avea posibilitati (...). Dat fiind faptul ca agentul << Titi Ionescu >> in colaborarea sa cu organele noastre a dat dovada de rea-vointa (...) propunem abandonarea agentului << Titi Ionescu >> si predarea dosarului personal la Serviciul C", scria atunci ofiterul care il recrutase pe Tiriac, intr-o nota informativa, conform gsp. Totul a fost facut public in 2010, atunci cand Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii a confirmat ca Tiriac a avut un angajament cu Securitatea, dar nu a facut politie politica.Printul Dimitrie Sturza a fost unul dintre oamenii urmariti de Ion Tiriac ca si colaborator al Securitatii.In anii 60, Sturza a fost cel mai bun jucator de tenis al Elvetiei."Tiriac mi-a spus ca scria rapoarte despre mine, chiar de atunci. I se cerea sa anunte daca eu sau cei din familia mea vorbeam de rau regimul comunist. Dar noi nu am facut niciodata asta, am iubit mereu Romania. L-am inteles pe Ion, daca nu facea acele rapoarte risca sa nu mai poata iesi din tara la turnee".Sub carcasa asta de urs suparat, Ion Tiriac este un om foarte fin, cu o inima de aur si un mare, mare patriot. Merita tot respectul romanilor", a spus la un moment dat printul Dimitrie Sturza.Ion Tiriac a rupt orice legatura cu Securitatea si usor, usor s-a ridicat si a devenit primul roman cu o avere ce a depasit un miliard de euro.