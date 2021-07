Ion Țiriac și-a dat demisia din funcția de președinte de la Federația Română de tenis! "Trebuie să se reorganizeze complet"

"Îmi dau demisia, Federaţia Română de Tenis trebuie să se reorganizeze complet din toate punctele de vedere. Trebuie să aibă un Consiliu Director ceva, nişte angajaţi plătiţi, chiar plătiţi bine, ca să poată face ceva. Asta pentru ca tenisul să nu dispară cum am dispărut la gimnastică", a declarat Ţirac.Întrebat care ar trebui să fie profilul noului preşedinte al federaţiei, Ţiriac a răspuns: "Să fie dedicat, atâta tot. Dacă nu e dedicat, indiferent ce leafă are nu e suficient. Adică să fie ce era profesorul meu de educaţie fizică şi sport când eram la şcoală.Adică după ce se termina ora mai stătea încă 6 ore cu noi pentru cinci sporturi diferite. Dar aici e un singur sport care are nişte moşteniri care ar trebuie, dacă se poate, întreţinute. Sigur, nu se poate cu banii care nu-i primeşte de la stat... nu e de conceput într-o ţară democratică, în care sunt legi, în care există justiţie, să ai o hotărâre judecătorească definitivă, irevocabilă şi executorie la cea mai înaltă entitate juridică din ţară şi Guvernul să nu o reprezinte... adică să nu-şi facă datoria".Ion Ţiriac a fost ales, la 19 iunie 2019, în funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Tenis, cu 32 de voturi obţinute la Adunarea Generală Extraordinară de Alegeri a forului naţional. La momentul respectiv, el a declarat că va sta în această funcţie doar şase luni, perioadă în care va avea ca obiective schimbarea statutului FRT şi clarificarea situaţiei fondurilor financiare de la MTS.