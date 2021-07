Scandal uriaș la Federația de Tenis! Un membru afiliat a fost îmbrancit în timp ce-l ataca dur pe Ion Țiriac. A fost chemată Poliția și Ambulanța VIDEO

A fost ședinta în care președintele Ion Țiriac și-a dat demisia.Membru afiliat, dar fără drept de vot, Vecerdea a luat cuvântul și l-a atacat pe președintele demisionar al tenisului românesc, Ion Țiriac."Din postura de membru afiliat, şi nu asociat, am dreptul să iau cuvântul. Am o simplă calitate de pasionat al tenisului... şi e o mare ruşine, domnule Ţiriac, să nu menţionaţi centrul regional din Sibiu, o investiţie foarte mare. Lăsaţi-mă să vorbesc, pentru că am avut aici un personaj care a vorbit 24 de minute în calitate de demisionar (n.r. - Ion Ţiriac).Lăsaţi-mă să răspund la minciunile pe care le-a debitat. Raportul de activitate nu cuprinde una dintre cele mai mari investiţii din tenis făcute din bani privaţi complet.Tenis Club Pamira este printre cluburile care plătesc cei mai mulţi bani la stat, bani care se duc, culmea, la majoritatea celor care votează aici. Este o bătaie de joc să ne chemaţi aici fără să ne trimiteţi bilanţul, fără să trimiteţi planul, fără să ne trimiteţi pe cine afiliaţi, pe cine dezafiliaţi... Ce faceţi cu federaţia asta? Nimic, zero, zero, zero... păi nu vă e ruşine?", a spus Marius Vecerdea, care nu a putut să-și termine discursul după ce un alt membru l-a îmbrâncit și i-a luat microfonul din mână.Vecerdea nu s-a lăsat intimidat și a sunat la 112, cerând ajutorul poliției."Vă rog să suspendaţi şedinţa până la clarificarea agresiunii la care am fost supus. Poliţia este aici, am sunat la 112. Nu votaţi pentru că votul este viciat până nu rezolv agresiunea la care am fost supus", a spus reprezentantul clubului Pamira Sibiu, conform digisport La ședința de la Centrul Național de tenis, Mariu Vecerdea a chemat și o ambulanță susținând că i-a venit rău. Ședința a continuat până la urmă cu votul bilanțului contabil al federației.Marius Vecerdea este omul care a contestat la tribunal alegerea lui Ion Țiriac în funcția de președinte al Federației Române de tenis, proces pe care l-a pierdut însă!VIDEO CU SCANDALUl: 1:22:50