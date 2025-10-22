Miliardarul Ion Țiriac pregătește terenul pentru cel mai amplu proiect imobiliar al său, o investiție de sute de milioane de euro. A început demolarea mai multor clădiri

Ion Țiriac pregătește terenul pentru cel mai amplu proiect imobiliar al său, pe Bulevardul Expoziției din București, unde a început demersurile de demolare a actualelor reprezentanțe Țiriac Auto. Planul vizează transformarea unei suprafețe de aproape șapte hectare într-un complex urban modern, cu locuințe, birouri, un mall și un hotel, investiția fiind estimată la sute de milioane de euro.

Pe cele 3 terenuri, cu o suprafață cumulată de 6,9 hectare și amplasate în vecinătatea centrului expozițional Romexpo, Țiriac Auto are reprezentanțe și service-uri auto pentru Mercedes-Benz, Mitsubishi și Hyundai, arată profit.ro.

Planurile pentru mega proiect imobiliar sunt din 2019. Proiectul cuprinde 27 de tronsoane de clădiri de până la 20 de etaje cu locuințe, birouri, un mall și un hotel.

„În momentul de față, s-au depus documentele de obținere a autorizației de demolare. Este o opțiunie, însă nu avem planuri, la modul realist, de a demola sau de a face altceva. Nu avem un proiect pentru următorii 3-4 ani pentru Expoziției. În plus, autorizațiile de demolare nu au un termen de expirare. Momentan, concentrarea Țiriac Imobiliare va fi pe Timișoara și, probabil, Brașov“, au transmis, pentru Profit.ro, reprezentanții Țiriac Holding.

Pentru a realiza conceptul general al proiectului, investitorul a apelat la arhitecții de la Studio 10M, cu care a lucrat și la realizarea Țiriac Tower din zona Pieței Victoriei. Indicatorii urbanistici propuși pentru acest proiect prevăd o suprafață desfășurată de peste 200.000 de metri pătrați, ceea ce se traduce printr-o investiție de sute de milioane de euro, potrivit calculelor Profit.ro.

