Claudiu Nasui: Justitia si Finantele nu pot merge ambele la premierul PNL, unul trebuie sa fie al USR-PLUS

"Voi servi patria din orice pozitie mi se va propune, din orice functie in stat. Am facut un maxim de lucru patru ani in Parlamentul Romaniei, vreau sa fac maximul de lucru din orice pozitie as fi. Credem ca multe dintre reformele noastre sunt agreabile si de PNL, si de UDMR . Nu suntem lipsiti de bun simt, intelegem ca trebuie sa fie negocieri corecte si un guvern echilibrat. N-as spune ca o propunere este inacceptabila, totul depinde de programul de guvernare pe care il infaptuim impreuna pentru ca si noi am primit un mandat de la 900.000 de oameni, cu 300.000 mai multi decat acum 4 ani.Nu fugim nici de Educatie, nici de Sanatate, doar ca trebuie sa avem un guvern echilibrat. Este un lucru bun ca acest guvern sa dainuie, nu sa avem un guvern de 6 luni, ci de 4 ani. Nu credem ca ambele ministere, Justitia si Finantele, sa aiba aceeasi culoare politica precum a premierului, unul dintre ele trebuie sa fie al USR-PLUS", a declarat Claudiu Nasui, miercuri seara, la Romania TV.