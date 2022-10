Danciulescu, laudat de UEFA

Ionel Danciulescu a doborat, sambata, un record vechi de 24 de ani in Liga 1, devenind fotbalistul cu cele mai multe meciuri in primul esalon, 491.

Performanta atacantului dinamovist a fost remarcata si de UEFA, forul european laudandu-l pe roman intr-un articol publicat pe site-ul oficial.

"Atacantul lui Dinamo, Ionel Danciulescu, a scris istorie weekend-ul trecut cand a stabilit o noua borna in fotbalul romanesc. In meciul cu Gaz Metan Medias, Danciulescu a jucat partida cu numarul 491 in prima divizie din Romania.

In cursa sa pentru a ajunge la bariera de 500 de meciuri, Danciulescu este de asemenea al doilea cel mai bun marcator din istoria campionatului romanesc: a marcat pana acum 210 goluri, la o distanta de 42 de goluri de Dudu Georgescu", noteaza cei de la UEFA.

Ionel Danciulescu a adunat 491 de prezente in Liga 1 in tricourile formatiilor Electroputere Craiova (1993-1995), Steaua (1998-2001) si Dinamo (1995-1997, 2002-2009, 2010-prezent).

Atacantul in varsta de 35 de ani a mai jucat la echipele Altay Izmir (1997-1998), Shandong Luneng (2005) si Hercules Alicante (2009-2010).

Ads