Anunțul autorităților privind cazul Ionel Ganea, după ce i-a murit copilul. Câți ani de închisoare riscă fostul fotbalist

Autor: Teodor Serban
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 09:49
970 citiri
Ionel Ganea FOTO Facebook Prosport

Fiul de doi ani al fostului internațional Ionel Ganea a murit în urma unui accident de circulație provocat de tatăl său, pe 9 mai, pe drumul dintre Hurez și Făgăraș.

Mașina condusă de Ganea a intrat în coliziune cu un autoturism oprit pe carosabil, cel mai probabil pe fondul neatenției la volan. Copilul lui Ionel Ganea era ținut pe scaunul din față, fără să fie asigurat. El a fost dus de urgență cu elicopterul la Târgu Mureș, unde a fost operat. Corpul micuțului a cedat, însă, după aproape o lună de chin, la 6 iunie.

Conform Golazo.ro, Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraș a clarificat stadiul anchetei în dosarul în care este implicat fostul fotbalist Ionel Ganea și măsurile dispuse până în prezent.

”Organele de cercetare penală din cadrul Poliției municipiului Făgăraș - Biroul Rutier efectuează cercetări privind săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art. 192 alin. 1 și 2 Cod penal, fiind dispusă și efectuarea unei expertize de către L.I.E.C. Brașov”, este anunțul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraș.

Pedeapsa prevăzută pentru ucidere din culpă în formă simplă este condamnare la închisoare între unul și cinci ani, în timp ce forma agravată poate atrage 2–7 ani de închisoare.

#Ionel Ganea, #accident, #copil, #deces, #inchisoare , #accident
