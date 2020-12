Ionel Gane: "Doresc sa raman la Dinamo, am contract si voi fi prezent la reunirea de pe 3 ianuarie"

"Reunirea este pe 3 ianuarie si pe 13 suntem programati deja in campionat cu Hermannstadt in deplasare. Nu am nicio confirmare oficiala de la cineva sa nu raman. Cert e ca eu am contract, semnat pe doi ani. Asa ca voi fi prezent la reunirea de pe 3 ianuarie. Imi doresc sa raman la Dinamo, normal.Am o relatie foarte buna cu cei din club, m-am intalnit cu reprezentantii DDB. Acum astept sa vad ce se va intampla zilele astea. Dar conducerea decide, poate sa vina oricine in locul meu", a spus Gane la postul de radio Dinamo 1948.El a mentionat ca nu stie cati dintre jucatori vor mai reveni la echipa in cazul in care conducerea spaniola a clubului nu va achita macar in parte salariile restante."Situatia este delicata, daca nu se vor plati cateva salarii in zilele urmatoare sau pana la reunire, nu stiu cati vor reveni la echipa. Insa chiar daca vin, problema este mentala. Ce faci, vii, esti neplatit desi ai dus totul pana la final de an... Nu ar fi motivatie. Una e sa vii doar ca sa faci act de prezenta si alta sa fii motivat si sa te pregatesti 100%", a explicat tehnicianul.Gane a discutat cu jucatorii si a dezvaluit ca acestia sunt dispusi sa continue la Dinamo daca situatia financiara a clubului se va regla."Camara e imprumutat, dar am vorbit si mi-a spus ca si-ar dori sa ramana. Mi-a spus ca depinde ce se va intamplat cu situatia financiara. Garcia la fel, si el e imprumutat, are o problema medicala acum, dar ar reveni pentru ca s-a simtit bine aici...Cu Nemec, cu Paul Anton am vorbit... ei si-ar dori sa ramana, dar depinde de situatie. Sigur ca mai e nevoie de 2-3 posturi care trebuie acoperite, dar in rest suntem bine. Stiu posturile unde avem nevoie, fundas stanga, fundas dreapta si un atacant.Astea sunt posturile de care echipa are nevoie urgent. Am putea folosi si juniori , dar noi nici juniori nu avem pe posturile alea. Apoi la nivel de staff trebuie completata echipa cu preparator fizic si un analist, pentru ca nu se poate altfel", a mentionat antrenorul."Cei care au ramas pana la ultima etapa a anului, trebuie felicitati. Noi am aratat ca o echipa pana in ultimul minut. Asa cum trebuie intelesi si cei care au decis sa plece. Suntem aproape de play-off.Patru puncte in 15 etape sunt usor de recuperat. Sigur ca sunt multe echipe acolo, in zona aia a clasamentului, insa se poate. M-as bucura sa pastram echipa actuala, cei care au ramas au demonstrat ca sunt caractere", a adaugat Ionel Gane.Intrebat daca Borja Valle, mijlocas spaniol care a parasit deja echipa, ar reveni in situatia in care i s-ar plati restantele salariale, Gane a raspuns: "Trebuie discutat cu el, dar dupa tot ce s-a intamplat...El s-a simtit foarte bine aici, dar a plecat foarte, foarte dezamagit in ceea ce ii priveste pe spaniolii din conducere. Eu cred ca e foarte greu ca jucatorii care au plecat sa revina la echipa. Pentru ca daca revin, se rupe cealalta parte, adica jucatorii care au ramas. Deci e delicat... asa ca eu nu as vedea o reintoarcere a niciunuia dintre cei plecati inainte de finalul anului".In ultima perioada clubul Dinamo se confrunta cu mari probleme financiare, existand restante la plata salariilor jucatorilor, antrenorilor si celorlalti angajati pe mai multe luni. Conducerea reprezentata de Pablo Cortacero a anuntat in mai multe randuri ca va achita salariile, dar acest lucru nu s-a intamplat.Din cauza acestor probleme, antrenorul Cosmin Contra a plecat de la echipa, iar mai multi jucatori si-au depus memorii la comisiile Federatiei Romane de Fotbal si la FIFA pentru a deveni liberi de contract.Compania Benel International SA, reprezentata de spaniolul Pablo Cortacero, a devenit la jumatatea lunii august actionar majoritar al clubului de fotbal Dinamo Bucuresti.CITESTE SI: