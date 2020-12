Bonetti a revenit la Dinamo. Intalnire de urgenta cu Ionel Gane

este pura inventie. Reamintim ca Dario Bonetti a venit la Dinamo in pozitia de consultant pe probleme sportive al actionarului DDB!



Si ne oprim aici, in speranta ca cine trebuie a inteles necesitatea aparitiei acestui comunicat.



Dario Bonetti s-a intalnit cu Jerry Gane, in biroul acestuia de la Saftica, antrenorul lui Dinamo oferindu-i detalii despre situatia exacta in care se afla echipa si staff-ul in acest moment. Reamintim suporterilor ca Jerry Gane a fost de acord sa colaboreze cu Dario Bonetti, fara nici un fel de rezerve, pentru binele lui Dinamo. Insa in nici un caz nu trebuie sa amestecam lucrurile", se arata intr-un comunicat al Peluzei Catalin Haldan.



Tehnicianul italian Dario Bonetti a fost antrenorul echipei Dinamo de doua ori, in sezoanele 2009-2010 si 2012-2013. Cu el pe banca, Dinamo a reusit "Minunea de la Liberec", in august 2009, cand a invins-o pe Slovan Liberec la lovituri de departajare, dupa ce in timpul regulamentar scorul a fost 3-0 pentru "caini". In tur, Dinamo pierduse la "masa verde" cu 0-3, dupa ce suporterii au intrat pe teren nemultumiti de jocul favoritilor, la scorul de 0-2.



"Astazi au aparut informatii in presa legate de vizita lui Dario Bonetti in cantonamentul lui Dinamo de la Saftica. Din pacate insa, amanuntele furnizate sunt eronate, ca sa nu folosim cuvinte mai dure.Este adevarat ca Dario a fost la Saftica, insa nu a tinut nici un "discurs" jucatorilor, asa cum se scrie, din simplul motiv ca discursurile sunt atributul antrenorului, iar antrenorul lui Dinamo este in acest moment Jerry Gane. In virtutea respectului fata de adevar, speram ca pe viitor sa nu se mai produca o asemenea confuzie.Dario a fost astazi la Saftica pentru o intalnire cu Jerry Gane. Nici macar nu s-a intersectat cu jucatorii, a fost chiar departe de zona in care se aflau acestia atunci. Informatia potrivit careia le-ar fi fost prezentat jucatorilor drept