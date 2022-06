Înțelegerea Burleanu - Iordănescu, condamnată dur de un fost mare internațional: ”Sunt toți foarte penibili!”

După rezultatele înregistrate de echipa naţională a României în meciurile din luna iunie, la sediul Federaţiei Române de Fotbal a avut loc, joi, o întâlnire între administraţia FRF, reprezentată de directorul tehnic Mihai Stoichiţă şi preşedintele Răzvan Burleanu, şi selecţionerul Edward Iordănescu.

În urma discuţiilor avute, Federaţia Română de Fotbal îşi reafirmă sprijinul pentru Edward Iordănescu.

“Suntem într-un moment greu pentru fotbalul românesc. Putem spune că nu mai este vorba de un accident. Am schimbat selecţionerii, însă rezultatele nu sunt mai bune, ba din contră, aş putea spune. De data aceasta nu vom mai interveni la nivelul băncii tehnice. E momentul să privim adevărul, chiar dacă nu ne place, şi să luăm nişte decizii tehnice ferme. Edward Iordănescu are parte de toată încrederea noastră şi are misiunea de a reclădi echipa naţională. Îi vom oferi tot sprijinul!”, a spus Mihai Stoichiţă, directorul tehnic al Federaţiei Române de Fotbal.

Printre cei care au reacționat s-a aflat și fostul internațional Ionel Ganea (48 de ani), într-o declarație pentru gsp.ro.

„Mi se par toți nu penibili, ci foarte penibili, conducătorii Federației, selecționerul, toți, fiecare pe postul lui! Eu cred că în țara asta găsim niște oameni mai capabili să conducă fotbalul românesc. Dar totul se învârte în jurul banilor și a funcțiilor, de care țin toți.

În alte țări, când n-ai rezultate, pleci, renunți, mai ales când lumea îți și strigă: ”Demisia!”. Ei reprezintă România, nu vreo echipă de club. Dar sunt toți oameni fără onoare!”, a declarat Ganea pentru GSP.ro.