Ionel Ganea îi acuză pe polițiști de abuz: ”Zbiera, era foarte agitat și îmi tot repeta...”

Fostul internațional Ionel Ganea (50 de ani) a avut parte de o altercație cu polițiștii înaintea meciului amical România - Irlanda de Nord (1-1), disputat vineri seară pe Arena Națională.

Astfel, Ionel Ganea a fost urcat într-o mașină a Poliției pentru că nu ar fi oprit la semnalele agenților care-i solicitau prezentarea actelor. Poliţiştii i-ar fi solicitat lui Ionel Ganea prin intermediul staţiei de amplificare să oprească, însă acesta și-a văzut de drum.

La câteva zile distanță, Ionel Ganea a adus explicații suplimentare asupra incidentului, acuzându-i pe polițiști de abuz.

"Încă din start vă spun că am reflectat asupra a tot ce s-a întâmplat și mă consider nevinovat. Știu, lumea spune că Ganea e nebun, dar de fiecare dată când am făcut ceva, mi-am recunoscut vina. De data asta nu o am și o să mă lupt pentru a demonstra abuzul la care am fost supus.

Înainte de intrare am fost solicitat de un om de ordine să arăt biletul pentru parcare. În timp ce am prezentat acest bilet, domnul polițist zbiera în mod repetat: 'Calcă frâna, calcă frâna'. Fără niciun motiv, pentru ca mașina staționa, iar eu nu aveam cum să arăt acel bilet din mers.

Precizez că în acest interval nu am auzit avertizările sonore ale poliției, nu aveam muzica pornită în mașină, iar din motiv consider că nu au fost date avertizări sonore.

L-am rugat să vorbească, să se adreseze frumos, iar din această cauză cred că s-a simțit ofensat. Mi-a spus să trag mașina pe dreapta, că-mi ia permisul! Trebuie să precizez că nu s-a prezentat, nu mi-a cerut civilizat actele. Zbiera, era foarte agitat și îmi tot repeta că-mi ia permisul!

În mașină nu eram singur, mai erau soția mea și unchiul acesteia, ambii pot confirma acest lucru. Mai mult, copilul a început să plângă, s-a speriat foarte tare și nici acest detaliu nu a contat pentru ei. L-am întrebat motivul pentru care vrea să-mi ia permisul, pentru că nu am greșit cu nimic, dar repeta că mi-l ia", a spus Ganea, conform Prosport.

Ads