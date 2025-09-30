”Te faci că nu mă cunoști sau ce?” Ionel Ganea a pierdut procesul

Autor: Teodor Serban
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 09:24
565 citiri
”Te faci că nu mă cunoști sau ce?” Ionel Ganea a pierdut procesul
Ionel Ganea FOTO Facebook Prosport

Fostul internațional Ionel Ganea (50 de ani) a avut parte de o altercație cu polițiștii înaintea meciului amical România - Irlanda de Nord (1-1), disputat în martie 2024 pe Arena Națională.

Astfel, Ionel Ganea a fost urcat într-o mașină a Poliției pentru că nu a oprit la semnalele agenților care-i solicitau prezentarea actelor. Polițiștii i-au cerut lui Ionel Ganea prin intermediul stației de amplificare să oprească, însă acesta și-a văzut de drum.

Pedepsit cu amendă și suspendarea permisului pentru 30 de zile, Ionel Ganea a contestat decizia, dar n-a avut câștig de cauză.

”Mă duc în parcare. Nu vă dau niciun permis. Te faci că nu mă cunoști sau ce?”, i-ar fi zis Ganea unuia dintre agenți, potrivit golazo.ro.

Judecătoria din Făgăraș i-a dat dreptate inițial lui Ganea, în noiembrie 2024, pentru că poliția nu a adus probe suplimentare.

Ulterior, Brigada Rutieră București a făcut apel, iar Tribunalul Brașov a decis că amenda și suspendarea permisului pentru 30 de zile trebuie menținute definitiv.

”Acest conducător auto nu se află la prima încălcare a Codului rutier, întrucât anterior a săvârșit șapte contravenții”, a fost justificarea judecătorilor.

Decizia vine în contextul în care Ionel Ganea și-a pierdut recent fiul în vârstă de 2 ani, în urma unui accident rutier provocat de fostul internațional.

Mașina condusă de Ganea a intrat în coliziune cu un autoturism oprit pe carosabil, cel mai probabil pe fondul neatenței la volan. Copilul lui Ionel Ganea era ținut pe scaunul din față, fără să fie asigurat. El a fost dus de urgență la spital, unde a fost operat. Corpul micuțului a cedat, însă, după aproape o lună de chin, la 6 iunie 2025.

Andrew Tate a scăpat de acuzații: "Sunt unul dintre cei mai maltratați oameni din istorie, alături de însuși președintele Trump"
Andrew Tate a scăpat de acuzații: "Sunt unul dintre cei mai maltratați oameni din istorie, alături de însuși președintele Trump"
Andrew Tate scapă de noi acuzații penale în Marea Britanie, după ce Serviciul Procuraturii Coroanei a decis că probele aduse de trei femei nu îndeplinesc criteriul legal pentru o urmărire...
Începe procesul lui Călin Georgescu. Fostul candidat ajunge astăzi în fața judecătorilor în dosarul de propagandă legionară, în care riscă până la 3 ani de închisoare
Începe procesul lui Călin Georgescu. Fostul candidat ajunge astăzi în fața judecătorilor în dosarul de propagandă legionară, în care riscă până la 3 ani de închisoare
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024, ajunge marți în fața instanței, unde se judecă primul termen din dosarul în care este acuzat de propagandă legionară....
#Ionel Ganea, #proces, #decizie, #Tribunal, #amenda , #proces
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Tiriac si-a donat averea de 2,1 miliarde de euro si ar vrea sa fuga fara sa se mai uite in urma! "M-a fascinat"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ionel Ganea a pierdut procesul: decizia instantei! "Te faci ca nu ma cunosti sau ce?"

Ep. 137 - Noi fragmente de dronă gasite la

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bacteria care a ucis copii la spitalul „Sf. Maria” din Iași a fost găsită și la spitalul județean din Târgu Mureș. Dar focarul de aici a fost stins. Lecții de la medicii mureșeni
  2. Ambulanțier înjunghiat de un pacient pe care îl ducea la Psihiatrie. „Cuțitul s-a oprit în coastă”
  3. ”Te faci că nu mă cunoști sau ce?” Ionel Ganea a pierdut procesul
  4. Regele Charles arată că ține România în suflet. Omagiu personal pentru Regina Maria. „O regină și un rege care iubesc România, deși amândoi sunt englezi”
  5. Temperaturi scăzute și ploi în ultima zi din septembrie. Unde își fac apariția ninsorile
  6. Andrew Tate a scăpat de acuzații: "Sunt unul dintre cei mai maltratați oameni din istorie, alături de însuși președintele Trump"
  7. Președintele naționalist al Poloniei s-a săturat de ucraineni. Vrea să-i pedepsească pe toți cei care neagă crimele comise de aceștia împotriva polonezilor
  8. Dezastrul de la Praid continuă și după cinci luni de inundarea salinei. Localnicii nu au nici acum apă potabilă
  9. Guvernul Statelor Unite rămâne fără bani în câteva ore. Negocierile dintre Donald Trump și democrați privind creșterea datoriei au eșuat
  10. Mobila de import afectează securitatea națională a SUA, zice Trump. Președintele SUA impune noi taxe vamale pentru mobilier și lemn