”Te faci că nu mă cunoști sau ce?” Ionel Ganea a pierdut procesul

Fostul internațional Ionel Ganea (50 de ani) a avut parte de o altercație cu polițiștii înaintea meciului amical România - Irlanda de Nord (1-1), disputat în martie 2024 pe Arena Națională.

Astfel, Ionel Ganea a fost urcat într-o mașină a Poliției pentru că nu a oprit la semnalele agenților care-i solicitau prezentarea actelor. Polițiștii i-au cerut lui Ionel Ganea prin intermediul stației de amplificare să oprească, însă acesta și-a văzut de drum.

Pedepsit cu amendă și suspendarea permisului pentru 30 de zile, Ionel Ganea a contestat decizia, dar n-a avut câștig de cauză.

”Mă duc în parcare. Nu vă dau niciun permis. Te faci că nu mă cunoști sau ce?”, i-ar fi zis Ganea unuia dintre agenți, potrivit golazo.ro.

Judecătoria din Făgăraș i-a dat dreptate inițial lui Ganea, în noiembrie 2024, pentru că poliția nu a adus probe suplimentare.

Ulterior, Brigada Rutieră București a făcut apel, iar Tribunalul Brașov a decis că amenda și suspendarea permisului pentru 30 de zile trebuie menținute definitiv.

”Acest conducător auto nu se află la prima încălcare a Codului rutier, întrucât anterior a săvârșit șapte contravenții”, a fost justificarea judecătorilor.

Decizia vine în contextul în care Ionel Ganea și-a pierdut recent fiul în vârstă de 2 ani, în urma unui accident rutier provocat de fostul internațional.

Mașina condusă de Ganea a intrat în coliziune cu un autoturism oprit pe carosabil, cel mai probabil pe fondul neatenței la volan. Copilul lui Ionel Ganea era ținut pe scaunul din față, fără să fie asigurat. El a fost dus de urgență la spital, unde a fost operat. Corpul micuțului a cedat, însă, după aproape o lună de chin, la 6 iunie 2025.

