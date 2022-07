Contre dure intre Ganea si Danut Lupu

Fosti coechipieri la Rapid, Ganea si Danut Lupu au ajuns sa duca un adevarat razboi in presa.

Dupa ce managerul sportiv al lui Dinamo l-a acuzat pe Lupu ca este dealer, fostul mijlocas a reactionat dur la declaratia "ganezului".

"Ganea ar fi ultimul om cu care mi-as pune mintea. La Rapid, Ionel se lua de aia care abia venisera la echipa. Dar nu dadea cu pumnul. Era doar gura de el. In fata lui Mircea Lucescu nu misca. Nici macar << secundului >> Nae Manea nu avea curaj sa-i spuna ceva. Daca eu sunt dealer de droguri, asa cum a sugerat, atunci el trage pe nas. Atunci cand spui ceva despre cineva fara sa ai acoperire, inseamna ca tu esti in culpa", a declarat Danut Lupu in Evenimentul Zilei.

Ionel Ganea a fost numit in aceasta in functia de manager sportiv al lui Dinamo, avand ca prim obiectiv reinstaurarea disciplinei in randul jucatorilor ros-albi.

