Ionel Ganea, despre COVID-19: Ma vaccinez cu niste rachiu in fiecare zi

Fostul fotbalist e de acord cu vaccinurile anti COVID-19, dar nu-l incanta masurile sanitare."M-am vaccinat cand eram mic. Acum ma vaccinez cu niste rachiu in fiecare zi.Daca-mi fac vaccinul de ce sa mai port masca? Eu am crescut cu masca? Lumea a crescut cu masca? Sunt oameni foarte saraci si poarta o masca de un an de zile.O spala si-o pun la gura iar. Sau mastile astea cu modele care nu sunt masti medicinale. O spala si-o poarta", a spus Ionel Ganea la emisiunea lui Ovidiu Ioanitoaia de la gsp