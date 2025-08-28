Ganea a plecat din Moldova dupa 3 saptamani de antrenorat

Miercuri, 18 Aprilie 2012, ora 19:51
1765 citiri
Ganea a plecat din Moldova dupa 3 saptamani de antrenorat

Ionel Ganea nu mai este, incepand de miercuri, antrenorul gruparii Rapid Ghidighici, el rezistand doar 3 saptamani in Republica Moldova.

Presa sportiva de la Chisinau sustine ca tehnicianul roman si-a reziliat amiabil contractul cu Rapidul de peste Prut, din motive familiale.

Ganea a semnat cu Rapid Ghidighici in data de 27 martie si a condus echipa in 5 partide. A inregistrat o victorie de prestigiu in Cupa, una in campionat, insa a si pierdut de trei ori in prima liga.

M.D.

#Ionel Ganea demisie Rapid Ghidighici, #Ganea antrenor Rapid Ghidighici, #Ganea antrenor Moldova , #stiri Ionel Ganea
