Ganea a plecat din Moldova dupa 3 saptamani de antrenorat

Ionel Ganea nu mai este, incepand de miercuri, antrenorul gruparii Rapid Ghidighici, el rezistand doar 3 saptamani in Republica Moldova.

Presa sportiva de la Chisinau sustine ca tehnicianul roman si-a reziliat amiabil contractul cu Rapidul de peste Prut, din motive familiale.

Ganea a semnat cu Rapid Ghidighici in data de 27 martie si a condus echipa in 5 partide. A inregistrat o victorie de prestigiu in Cupa, una in campionat, insa a si pierdut de trei ori in prima liga.

