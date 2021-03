Ionel Gane il distruge pe fotbalistul prins dopat: Sa suporte consecintele. Asta ne mai lipsea

"Contractul lui a fost prelungit in noiembrie sau decembrie, inainte de sarbatori, de cei din DDB, cand au avut discutii cu jucatorii si stiu ca el a fost primul care a acceptat acea negociere, sa renunte la bani. Incidentul cu jacuzzi (n.r. - Gueye a fost filmat petrecand cu doua fete) a fost mult mai recent.E vina lui, exclusiv. Daca a facut lucrul acesta si s-a dovedit, atunci sa suporte cosnecinetele! Eu l-am folosit pentru ca a fost in lot, e atacantul pe care l-am avut la dispozitie, in conditiie in care Nemec este accidentat, era atacantul cu experienta pe care il aveam. Nu am vorbit cu el. M-a anuntat doctorul acum cateva ore, cand mi-a spus ca a iesit pozitiv.La cate am trait din vara pana acum si la cate probleme sunt in continuare, chiar asta ne mai lipsea! (n.r. - daca a banuit ca Gueye consuma cocaina). Niciodata. Venea la antrenamente normal, se antrena, nu am banuit niciodata ca ar fi in stare de asa ceva.Probabil cei din DDB vor avea o discutie cu el. Nu pot sa-l mai primesc la antrenamente. Cred ca in momentul acesta contractul se poate rezilia unilateral pentru ca, in momentul in care semnezi, ai niste clauze, ca nu ai voie sa folosesti anumite substante. In acest moment, nu mai este de competenta mea.Cei din conducere vor decide. Nu am vorbit cu cei din conducere, e prea repede, eu nu pot sa iau decizii, clubul trebuie sa ia decizii in privinta lui. (n.r. - care e mesajul pentru jucatorii tineri ai echipei Dinamo ) Sa nu faca ca el, e clar! Nu e un exemplu de urmat, in acest moment. Situatia este destul de grava si de delicata, dupa ce s-a intamplat. Ei trebuie sa se fereasca de foarte multe tentatii in ziua de azi ", a declarat Gane, la Telekom Sport.Atacantul dinamovist Magaye Gueye (30 de ani) a fost depistat pozitiv cu cocaina, in urma controlului efectuat de ANAD la meciul Dinamo Steaua din Cupa Romaniei , informeaza gsp.ro.Conform sursei citate, jucatorul a fost suspendat provizoriu, iar ANAD a notificat clubul Dinamo in legatura cu acest caz. LPF COSR si Federatia au fost, de asemenea, instiintate.Dinamo s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce a invins, la 10 februarie, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), rivala FCSB , detinatoarea trofeului.A marcat: Nemec '55.Gueye a jucat o repriza, fiind schimbat la pauza cu Morsay.Atacantul Magaye Gueye, ultima oara la clubul Qarabag (Azerbaidjan), a semnat un contract pentru urmatoarele doua sezoane competitionale cu Dinamo Bucuresti, la 7 octombrie 2020.Nascut la 6 iulie 1990, la Nogent-sur-Marne (Franta), Magaye Gueye are dubla cetatenie, senegaleza si franceza. El a inceput fotbalul in campionatul francez la Strasbourg si a mai evoluat in cariera la Everton (Anglia), Brest (Franta), Milwall (Anglia), Adanaspor si Ankaraspor (ambele in Turcia) si Qarabag (Azerbaidjan).Gueye a evoluat in 18 meciuri in acest sezon si a marcat trei goluri CITESTE SI: