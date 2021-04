"Propunerea guvernului pentru CNA: un fost parlamentar PNL fara competente in audio-vizual, dar cu datorii la prostituate".

Activitate blocata de trei luni

Printre cei patru candidati votati de catre comisiile de specialitate se regasesc nume controversate.Astfel, din partea guvernului a fost propus fostul deputat , fost presedinte al PNL Bacau, cu patru mandate de deputat la activ. La alegerile locale din 2020, liberalul nu a mai prins un fotoliu in Parlament.Conform CV-ului sau publicat pe site-ul Camerei Deputatilor, Palar a obtinut diploma de licenta in marketing la Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau, iar mai apoi a facut un master in "Management si legislatie in industrie, administratie si servicii" la Universitatea "Gheorghe Asachi" din Iasi.Asadar, competentele lui Palar in materie de etica a audio-vizualului lipsesc, potrivit descrierii activitatii.In 2011, Palar a intrat in atentia presei dupa ce o investigatie DIICOT a dezvaluit ca liberalul a beneficiat de serviciile sexuale ale unor prostituate din reteaua Andreei Marta Ba mai mult, procurorii au precizat atunci ca Palar a ramas dator unei cliente, dupa ce a platit doar 250 de euro, in loc de 300, cat era stabilit.A doua propunere a guvernului este, care de altfel a mai fost membru titluar in CNA intre 2012 si 2018. Inainte de asta, Jucan a lucrat la Ministerul Mediului si Padurilor, la Ministerul Culturii, iar apoi, intre 2011 si 2012, a fost consilier la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.In 2012 acesta devine membru titular in CNA la propunerea grupului parlamentar PDL din Senat . Sase ani mai tarziu, chiar inainte de expirarea mandatului, Jucan isi da demisia de la CNA si devine purtatar de cuvant la CJ Cluj, condus in continuare de catre liberalul Alin Tise.Din partea Palatului Cotroceni, propunerea pentru CNA a fost, jurnalista cu experienta in presa scrisa si televiziune, care a mai ocupat aceasta functie si in 2015, tot la propunerea presedintelui Klaus Iohannis Conform CV-ului publicat pe site-ul CNA, Rusu a terminat Facultatea de Filosofie din Iasi, dupa care a lucrat la mai multe redactii, precum "Opinia Studenteasca", "Cuvantul", "Romania Libera", "Ziua", sau "TVR".Cea de-a patra nominalizare a venit din partea Parlamentului, atribuita politic catre USR -PLUS, care l-a propus pe. Acesta din urma este presedintele ActiveWatch, organizatia care actioneaza pentru protectia drepturilor omului, militand pentru comunicarea libera in interes public.Toma un doctorat in psihologie si a activat, de-a lungul carierei sale profesionale, in urmatoarele arii: monitorizare si analiza mass media; advocacy pentru drepturile omului; formator antidiscriminare si interculturalism; jurnalism; coordonare si formare competente comunicare publica; asistenta psihologica, educatie media.Desi initial planul liderilor din coalitia de guvernare era ca validarea celor patru membri sa aiba loc luni, 26 aprilie, intr-un plen reunit, acestia au decis in cele din urma sa amane, pentru a da in acelasi timp si votul pentru demiterea conducerilor TVR si Radio Romania Cum negocierile pentru functiile de conducere nu s-au finalizat, nici votul nu a mai avut loc. Presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban a precizat saptamana trecuta ca plenul comun va fi convocat saptamana aceasta."Saptamana viitoare, cel mai probabil marti vom avea un plen comun. Vom consulta liderii de grup si vom stabili saptamana viitoare data plenului. E un plen in care trebuie sa finalizam procedurile de constituire ale grupurilor parlamentare de prietenie (...) De asemenea, vom avea pe ordinea de zi puncte legate de CNA, puncte legate de rapoartele TVR si SRR", afirma Ludovic Orban saptamana trecuta in Parlament.Pana la votul final insa, activitatea CNA ramane blocata, intrucat legea de functionare prevede ca, pentru a putea fi tinuta o sedinta, trebuie sa fie prezenti cel putin opt persoane, iar pentru a adopta o decizie, sunt necesare cel putin sase voturi (jumatate plus unu din numarul total de membi CNA). In urma celor patru numiri, PNL, USR-PLUS si UDMR vor detine majoritate in CNA.