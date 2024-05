Fostul antrenor al lui Dinamo a dat lovitura în afaceri! Vine pantofi scumpi în Franța

Fostul antrenor din Liga 1, trecut și pe la Dinamo, Ionuț Chirilă, este liber de contract din 2021.

Acesta s-a despărțit atunci de Academica Clinceni. Acum se ocupă cu magazinul pe care îl deține în Franța.

"Am un magazin la Cannes. Nu aduc şi în România pantofi. Da, se mişcă magazinul. Am ceva special cu Arigo Sacchi, care a făcut cel mai mare Milan din lume, ci Rijkard, Gullit şi Van Basten, care spune << Vindeam pantofi şi am ajuns în fotbal datorită unui bibliotecar >>.

Da, vând pantofi foarte scumpi, dar nu mă ocup eu de chestia asta. (n.r. – cum şi-a deschis afacerea) Mi-a spus o doamnă din înalta societate: << Ionuţ, un bărbat se cunoaşte după ceas şi pantof. Restul… poate fi îmbrăcat şi în costum de sudor >>.

Da, eu doar finanţez magazinul. Se ocupă nişte fete care au lucrat la Channel, nu sunt românce. Da, sunt acţionar unic. Singur. Da, Cristi Borcea a luat mai multe perechi, el s-a îmbrăcat elegant toată viaţa", a spus Ionuţ Chirilă, potrivit Orangesport.

