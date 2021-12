Scene incredibile la Clinceni cu Ionuț Chirilă. Antrenorul a forțat intrarea la antrenamentele echipei, deși primarul vrea să scape de el

Tehnicianul Ionuţ Chirilă nu a fost lăsat să intre în baza de pregătire a echipei Academica Clinceni, joi dimineaţă, el filmând momentul şi ameninţând cu judecata, informează digisport.ro.

Digisport prezintă dialogul dintre Chirilă şi persoana care asigură paza la intrare în bază:

Ionuţ Chirilă: "Bună ziua. E data de 16 decembrie, sunt antrenorul principal al echipei Academica Clinceni şi nu sunt lăsat să intru în bază, să îmi exercit profesia conform contractului de muncă. Deci nu mă lăsaţi să intru, nu?"

Paznic: "Nu, că noi executăm un ordin. Domnul preşedinte a spus că sunteţi la dispoziţia dânsului şi aveţi program după amiază. Sunteţi la dispoziţia clubului."

Ionuţ Chirilă: "Executaţi un ordin? Deci eu trebuie să intru să îmi fac antrenamentul şi dvs nu mă lăsaţi să intru?"

Paznic: "Nu că nu vă permit numai eu, dar a spus preşedintele."

Ionuţ Chirilă: "Deci nu mă lăsaţi să intru în bază, nu?"

Paznic: "Nu, nu, nu. Nu putem că ne dă pe noi afară. E un ordin şi îl executăm."

Ionuţ Chirilă: "Eu am antrenament la ora 11."

Paznic: "A spus că aveţi alt program."

Ionuţ Chirilă: "Eu am antrenament la ora 11 cu echipa, că sunt antrenorul acestei echipei. Nu am nicio problemă, nu am nimic cu dvs, dar trebuie să filmez că nu sunt lăsat să intru în bază. Atât şi nimic mai mult."

Paznic: "E dreptul dvs, suntem o ţară liberă. Fiecare are modalităţi de a-şi rezolva problemele."

Ionuţ Chirilă: "M-am prezentat la antrenament, aşa cum am făcut programul şi sunt nişte domni care au ordin să nu mă lase să intru în bază şi ca atare, nu-mi pot desfăşura activitatea de antrenor principal, conform contractului de muncă."

Directorul sportiv al clubului, Augustin Călin a vorbit despre incident şi despre situaţia de la echipă: "Este foarte dificil şi pentru noi ca în fiecare zi să avem aceleaşi probleme, sper să se rezolve. Au fost două maşini aici, cu cetăţeni pe care nu îi cunosc, unii erau mascaţi, au blocat poarta la stadion, cu ameninţări.

Dânsul vrea să se prezinte la echipă, dar noi, în consiliul dierctor, am hotărât ca dânsul să aibă o parte dintre jucătorii de la echipa mare, pe care să-i antreneze, cu preparatorul fizic al dânsului. Vom vedea cum se va sfârşi totul. Jucătorii să nu aibă acces şi să forţeze intrarea către antrenament, asta creează o tensiune care nu este benefică pentru nimeni. Aşa ceva mi se pare de neimaginat. M-am dus direct la vestiare, la băieţi, să văd care este situaţia. Băieţii râdeau, pentru că altceva nu se poate spune, este un bâlci"

La începutul lunii, primarul localităţii Clinceni, Adrian Budeanu, anunţa că antrenorul Ionuţ Chirilă, care refuză să îşi rezilieze contractul cu Academica, va fi suspendat din motive disciplinare. La 4 decembrie, Chirilă a afirmat că are un document conform căruia poate să nu se prezinte la echipă până în 15 decembrie, când urmau renegocieri.

