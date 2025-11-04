Cumnatul lui Mircea Geoană și fostul ministru Vlădescu, salvați de prescripție. Și Darius Vâlcov scapă de închisoare. Noua decizie controversată a Curții Supreme

O nouă decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție reaprinde dezbaterea despre limitele legii și efectele prescripției penale.

Marți, 4 noiembrie, magistrații instanței supreme au dispus eliberarea lui Mircea Ionuț Costea și a fostului ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu, în urma constatării prescripției răspunderii penale. Hotărârea vine în urma aplicării Deciziei nr. 50/2025 a Curții Constituționale, care a redefinit cadrul procedural privind dreptul la apărare și egalitatea de tratament în fața legii.

Potrivit comunicatului transmis de Înalta Curte, deciziile de punere în libertate „sunt o consecință a aplicării Deciziei CCR, care reafirmă principiul conform căruia legea procesual penală trebuie să respecte dreptul la apărare, egalitatea de șanse și accesul efectiv la justiție”. Instanța supremă subliniază însă că această hotărâre privește exclusiv latura penală, fără a anula obligațiile civile stabilite anterior. „Modificările procedurale nu compromit responsabilitatea civilă sau măsurile patrimoniale existente”, precizează comunicatul.

Ce sume vor achita inculpații

Astfel, chiar dacă pedepsele penale nu mai pot fi executate, fostul ministru Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea rămân obligați să achite despăgubirile stabilite anterior. În dosarul privind reabilitarea unor tronsoane de cale ferată, Vlădescu trebuie să plătească sume ce însumează aproape 4 milioane de lei și 65.000 de euro, la care se adaugă confiscarea specială a 2,17 milioane de euro. În cazul lui Ionuț Costea, instanța a menținut obligația de plată a peste 3,1 milioane de lei și 1,9 milioane de euro. Măsurile asiguratorii dispuse inițial rămân valabile până la concurența acestor sume.

Sebastian Vlădescu, fost ministru de Finanțe, a fost condamnat definitiv în 2023 la șapte ani și patru luni de închisoare, în același dosar în care Mircea Ionuț Costea a primit șase ani pentru luare de mită. În același proces, fostul deputat Cristian Boureanu a fost achitat.

Cazul lui Costea a avut un parcurs spectaculos. Cumnatul lui Mircea Geoană a fugit din țară după pronunțarea sentinței, fiind dat în urmărire internațională la 29 mai 2023. A fost localizat în Turcia la începutul anului 2024 și, după o lungă procedură, extrădat în România în vara lui 2025. „Cetățeanul român sus-menționat este adus pe teritoriul național de către ofițerii Poliției Române, urmând a fi încarcerat într-o unitate din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor”, preciza la acel moment Ministerul Justiției.

Într-o reacție publică, Mircea Geoană declara în 2023 că „valorile democratice trebuie să primeze, iar deciziile judecătorești trebuie respectate și duse la îndeplinire”, adăugând că el și soția sa „vor continua să fie alături de nepoți în aceste momente grele”.

Și Darius Vâlcov e exonerat

În paralel, Înalta Curte a pronunțat o altă decizie cu impact major. Într-un alt dosar, fostul ministru de Finanțe Darius Vâlcov va fi eliberat, dar rămâne cu obligația de a achita suma de 6,2 milioane de lei, prejudiciu stabilit în sarcina sa. Instanța a menținut toate măsurile asiguratorii instituite pentru recuperarea prejudiciului.

În comunicatul emis marți, Înalta Curte subliniază că „într-un stat de drept, justiția funcționează după reguli, nu după circumstanțe”, iar „indiferent de calitatea persoanelor vizate, instanțele sunt obligate să aplice legea și Constituția, chiar și atunci când efectele pot fi percepute ca nepopulare”.

