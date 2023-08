Explicațiile halucinante ale patronului GPL din Crevedia. Ionuț Doldurea insistă că locul era doar o parcare. „Așa a vrut Dumnezeu! Sper să ne ierte”

Patronul stației GPL din Crevedia în care au explodat cisternele susține că nu știe care este cauza incidentului.

Omul de afaceri Ionuț Doldurea spune că locul funcționa ca parcare pentru cisterne și susține că la Crevedia nu s-ar fi făcut ilegal operațiuni de transfer de gaz petrolier lichefiat dintr-o cisternă în alta, potrivit stirileprotv.ro.

Într-o discuție telefonică cu un reporter ProTV, Doldurea a spus că „așa a vrut Dumnezeu”.

„-V-ați dumirit ce s-ar fi putut întâmpla acolo?

-Nu ne e clar. Dar în niciun caz nu a fost vorba de o țigară cum am auzit. Acolo nu era punct de lucru, nu se comercializa GPL către populație. Se închisese punctul de lucru cu vreo trei ani înainte. Acolo era o parcare și o clădire unde șoferii își făceau pauzele și dormeau și aveau bucătărie și baie.

-Și manevrele acelea de transfer dintr-o cisternă în alta erau operațiuni normale sau a fost una accidentală?

-Nu știu de așa ceva. Noi nu am încuviințat așa ceva.

-Și practic după închiderea punctului de lucru, acolo nu se mai făceau operațiuni ci GPL, doar erau parcate cisternele?

-Da. Erau parcate cisternele. Din păcate, s-a întâmplat într-o sâmbătă, când era mai puțin de muncă și erau mai multe cisterne acolo, parcate. Dacă ar fi fost în timpul săptămânii, nu erau. Așa a vrut Dumnezeu! Sper să ne ierte!””, a delarat Ionuț Doldurea.

Procurorii DNA au descins miercuri dimineaţă la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, în condiţiile în care, în urma exploziilor de la staţia GPL din Crevedia, pe rolul DNA au fost înregistrate două dosare penale, formate în urma sesizărilor din oficiu, în legătură cu autorizarea staţiei GPL. Dosarele vizează presupuse infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu autorizarea staţiei.

Mai multe persoane purtând însemnele DNA au intrat în clădirea în care se află sediul ISU Dâmboviţa.

Conform procedurii, aceştia ar urma să ridice documente de la ISU.

Până la această oră, nici DNA nici ISU Dâmboviţa nu au oferit onformaţii suplimentare pe această temă.

”Pe rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au fost înregistrate două dosare penale, formate în urma sesizărilor din oficiu, având ca obiect săvârşirea de către funcţionari publici a unor presupuse infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu autorizarea staţiei GPL din localitatea Crevedia, judeţul Dâmboviţa, unde în cursul zilei de 26 august 2023 au avut loc două explozii”, a anunţat luni DNA.

Direcţia Naţională Anticorupţie preciza că urmărirea penală se desfăşoară cu privire la faptă („in rem”), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat.

”Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzaţii împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificaţia instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidenţă penală. Alte informaţii referitoare la stadiul anchetei nu pot fi puse la dispoziţie în conformitate cu prevederile art. 12, alin. 1, lit. e, din Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.Având în vedere interesul major al opiniei publice, atunci când împrejurările vor permite, vom oferi detalii suplimentare”, a precizat atunci DNA.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis duminică, a doua zi după exploziile soldate cu moartea a două persoane şi cu rănirea gravă a altor 56, precizări preliminare cu privire la exercitarea rolului de autoritate, în ceea ce priveşte staţia GPL din Crevedia.

Astfel, se arată că obiectivul a fost autorizat privind securitatea la incendiu în data de 13.10.2011, de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Basarab I” al Judeţului Dâmboviţa, ca sistem de alimentare cu GPL la autovehicule cu instalaţie monobloc tip SKID cu capacitate de depozitare GPL de 4000 litri.

În data de 30.07.2020, în urma primirii unei sesizări, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Basarab I” al Judeţului Dâmboviţa a executat un control inopinat la acest obiectiv, fiind constatată reamplasarea SKID-ului în cadrul amplasamentului. Prin noua poziţie a instalaţiei nu se mai respectau distanţele de siguranţă care au stat la baza emiterii autorizaţiei faţă de vecinătăţi şi instalaţiile electrice. În consecinţă, prin documentul de control, personalul ISU Dâmboviţa a constatat pierderea valabilităţii autorizaţiei de securitate la incendiu.

”Totodată, cu acelaşi prilej, se constată ca neregulă utilizarea unei pompe neomologate de transvazare GPL dintr-o cisternă în alta şi existenţa pe amplasament a unei staţii de incintă pentru alimentarea cu motorină a autovehiculelor proprii care prezenta scurgeri de carburant, deficienţă care a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 10.000 lei”, arată IGSU.

Ca urmare a pierderii valabilităţii autorizaţiei de securitate la incendiu, în data de 31.07.2020, conform prevederilor Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor au fost notificate Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa şi Instituţia Prefectului Judeţul Dâmboviţa. Totodată, legea prevede informarea şi a altor instituţii publice interesate, sens în care ISU Dâmboviţa a înştiinţat şi Inspectoratul Judeţean în Construcţii, Consiliul Judeţean, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Primăria Crevedia.

În data de 28.09.2020 a fost executat un nou control inopinat la obiectivul respectiv, fiind constatat faptul că obiectivul continuă să funcţioneze. Prin urmare, prin documentul de control se constată ca faptă contravenţională funcţionarea fără autorizaţie de securitate la incendiu, care a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 30.000 lei. De asemenea, se constată pe amplasament un rezervor tip cisternă neomologat în care se transvaza GPL, fiind aplicată o altă amendă în cuantum de 10.000 lei.

În data de 30.09.2020, prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor, s-a decis închiderea punctului de lucru din localitatea Crevedia.

În data de 12.10.2020 Oficiul Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt emite Rezoluţia nr. 6087 prin care dispune înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor cu privire la sediile secundare ale obiectivului, potrivit datelor din Hotărârea AGA din 30.09.2020.

În data de 13.10.2020 operatorul economic notifică ISU Dâmboviţa cu privire la faptul că punctul de lucru din localitatea Crevedia a fost închis şi anexează în acest sens Hotărârea AGA din 30.09.2020 şi Rezoluţia ORC.

”Sub aspectul opririi funcţionării punctului de lucru în speţă, facem precizarea că instituţia noastră nu are competenţe legale în acest sens”, adaugă IGSU.

Potrivit sursei citate, în domeniul GPL, potrivit prevederilor pct. I, lit. a), b), c) şi d) din Anexa nr. 2 a H.G.R. 571/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se supun autorizării privind securitatea la incendiu următoarele construcţii ori sisteme sau instalaţii:

a) sisteme publice pentru distribuţia gazelor petroliere lichefiate la autovehicule, cu capacitate de stocare de maximum 30 mc echivalent apă, cu excepţia celor aferente staţiilor mixte de distribuţie a carburanţilor la autovehicule;

b) staţii transportabile de distribuţie a carburanţilor la autovehicule, cu capacitatea de stocare/depozitare de maximum 30 mc, amplasate în spatii publice;

c) alimentarea consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate stocate în rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea individuală de maximum 5.000 l sau grupuri de rezervoare/recipiente fixe cu capacitatea totală de maximum 30.000 l volum de apă aferente laboratoarelor-sanitare, şcolare şi alte asemenea, clădirilor cu activităţi de producţie şi fluxuri tehnologice, instalaţiilor de încălzire centrală şi locală, pentru prepararea apei calde de consum şi a hranei;

d) puncte de desfacere a buteliilor cu gaze petroliere lichefiate la consumatori cu capacitatea de stocare/depozitare de minimum 250 kg GPL şi maximum 1.250 kg GPL.

Desfăşurarea de activităţi în domeniul GPL, altele decât cele menţionate anterior, nu se supun regimului de autorizare privind securitatea la incendiu exercitat de instituţia noastră.

