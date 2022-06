Ionuț Moșailov, interlopul din Vaslui, care a scăpat de arestul la domiciliu în luna august a anului trecut, după ce a făcut un live-ul pe internet în care a spus că-i pare rău că a fost agresiv și-i îndeamnă pe alții să nu facă ce a făcut el, a început să lucreze din nou la imaginea sa de dur.

După modelul interlopilor mondeni care își umplu rețelele de socializare cu poze de la antrenamente grele făcute în sala de forță, cu poze cu familia ori mesaje dure pentru rivali, Moșailov a început să își întărească poziția în lumea mafiei din zona Moldovei. Poze cu Sile Cămătaru, cu Adrian Corduneanu sau cu alți membrii ai lumii interlope apar pe contul său de TikTok.

Iar asta se întâmplă la nici măcar un an de când posta un mesaj de ”pocăință” că a făcut bine justiția că l-a pedepsit pentru toatele faptele pe care le-a comis și îi îndemna pe copii să nu îl ia drept exemplu.

Promovare de interlop cu sticla de whisky sigilată

Plasat în arest la domiciliu, după ce a șantajat un om de afaceri din Iasi, interlopul Adrian “Beleaua” Corduneanu, considerat “aripa violentă” a clanului Corduneanu, a primit, zilele trecute, vizita “cumătrului” său de la Vaslui, Ionuț Moșailov. Așa cum le stă bine interlopilor de rit nou, în timp ce “puneau țara la cale” la un pahar de vorbă, cei doi au postat și un videoclip pe tik-tok, care s-a viralizat în câteva minute. Un mic detaliu, și anume sticla de whisky sigilată de pe masă, dovedește că întâlnirea dintre cei doi a fost mai mult o piesă de teatru, cu scopul de a mai consolida imaginea de interlop a vasluianului, scrie vremeanoua.ro.

“Băi, frații mei, vă pup pe toți, ai mei de la Vaslui, Bârlad, Iași, Tecuci!” a transmis Moșailov, mesajul său fiind scurtat de Adrian Corduneanu, care a completat: “Familia, cei dragi! Sunt aicea cu cumătru, la o vorbă, punem țara la cale, toate bune și frumoase!”.

Cum se pocăia Moșailov după ce a fost plasat în arest la domiciliu

Anul trecut, Ionuț Moșailov a reușit să scape de arestul la domiciliu tot prin intermediul rețelelor de socializare. El a făcu un live pe Facebook în care a spus că-i pare rău că a fost agresiv și-i îndeamnă pe alții să nu facă ce a făcut el.

Moșailov ajunsese în arestul Poliției după ce a “tocmit” o gașcă de bătăuși din comuna Văleni să-i aplice o corecție fizică unui cunoscut care a “îndrăznit” să-i tragă un pumn în față, distrugându-i reputația de mare șmecher.

A urmat o bătaie generală într-un bar din Sauca, unde acesta și amicii săi bătut crunt pe trei tineri, printre care se afla și cel care îl lovise în față.

Ca să scape de pedeapsă, probabil sfătuit de vreun avocat, Moșailov spunea că Poliția a făcut bine că l-a băgat la răcoare pe un șmecher ca el.

“Unul de vârsta mea poate înțelege, dar nu poate să se mai schimbe ca persoană. Măi, copii, nu încercați niciodată să fiți ca unul pe care îl vedeți pe stradă (n.r. șmecher). Ăla are un nume, o reputație rea, că una bună nu o să o ai niciodată. Să zici că ”Doamne, vreau și eu să fiu ca el, să fiu șmecher”. Toate variantele prin care ați încerca să faceți asta nu duc decât la pușcărie. Acum sunt arestat și eu.

Am stat pe arest o lună și mai am 3 luni de stat la domiciliu, din cauza la o mică bătaie. La început mi s-a părut că, ținând cont că am avut parte de altercații mai ușoare, am încercat să-mi țin numele sus cum am crezut eu mai bine. De multe ori mi-aș fi dorit să fiu fraier. Acum nu vreau să mă plâng de nimic.

Mi-am făcut-o cu mâna mea. Credeam că mă abuzează poliția. Nu știam ce are cu mine, că cel pe care l-am bătut a avut doar vreo două zile de spitalizare”, spunea interlopul anul trecut

“Eu acum îmi dau seama că poliția îmi face un bine. Să îmi dea o lecție. Eu deja am învățat-o, însă degeaba încerc să le explic lor că am soția însărcinată, că am copilul cu mâna ruptă. Sunt conștient de ce ei nu vor să vadă greutățile acestea.

Noi pe stradă nu le arătăm, Noi pe stradă suntem șmecheri și apoi degeaba te duci la ei cu chestii din acestea? Eu acum mă gândesc că de ce nu m-am dus să le spun aceste lucruri și înainte să-l bat pe-ăla? Nu încercați să fiți ca mine, care mă cunoașteți din Vaslui, că asta nu duce nicăieri. Pe mine nu au putut să mă liniștească băieții prin oraș pentru că am avut prea mare bărbăția în mine și nu am putut să mă aplec în fața nimănui. Dar m-a liniștit poliția. Tot m-a liniștit cineva”, a spus Moșailov.

După acest live, judecătorii au schimbat măsura arestului preventiv în cea a controlului judiciar, conform vremeanoua.ro.

Adrian Corduneanu se crede Putin

Însă nici Adrian Corduneanu nu se lasă mai prejos. În videoclipurile sale de pe TikTok a schimbat salutul de Vive la France cu Vive la Ucraina.

”Viva la France, dar acuma, Viva la Ucraina! Moscova! Numai Vladimir Putin și Adrian Beleau mai stau așa”, spune Adrian Corduneanu într-un video postat pe Tik Tok în care apare singul la o masă lungă.

Adrian Corduneanu a fost plasat din nou, în arest la domiciliu. Judecătorii au decis să le dea dreptate procurorilor care au contestat decizia luată în trecut de magistrați. Procesul de rejudecare a avut loc la Tribunalul Iași. Decizia prin care Adrian este plasat din nou în arest la domiciliu este una definitivă, iar interlopul ieșean trebuie să plătească cheltuielile de judecată, scrie BZI.ro.

Soluţia pe scurt: D I S P U N E: În baza art.425 ind.1 alin.7 pct.2 lit.a Cod procedură penală cu referire la art.205 Cod procedură penală, admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi împotriva încheierii pronunţate la data de 31.05.2022 în dosarul penal nr.15265/245/2022/a1.1 al Judecătoriei Iaşi, încheiere pe care o desfiinţează în parte, doar cu privire la dispoziţia de înlocuire a măsurii arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpatul Corduneanu Adrian cu măsura preventivă a controlului judiciar şi, rejudecând în aceste limite: În baza art.348 Cod procedură penală raportat la art.205 Cod procedură penală, constată temeinicia măsurii preventive a arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpatul CORDUNEANU ADRIAN,măsură pe care o menţine şi care urmează a fi verificată periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data prezentei.

Ia act că inculpatul a fost asistat de apărător ales pe parcursul soluţionării prezentei contestaţii. În baza disp. art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Soluţionată în cameră de consiliu şi pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpatului şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 06.06.2022.

Document: Încheiere finală camera preliminară 257/2022 06.06.2022 se arată în decizie.

Plasarea în arest la domiciliu pare să nu fie cea mai rea decizie pe care ar putea să o ia judecătorii.

După ce a ajuns acasă, din arestul poliției, Adrian Corduneanu a ținut să arate că nu l-a afectat decizia instanței. Și-a schimbat treningul și a desfăcut o șampanie în timp ce asculta o manea a cântărețului Florin Salam, unul dintre nelipsiții de la petrecerile interlopilor.

Melodia pare să fie un mesaj pentru apropiați sau, mai degrabă, pentru inamici, dacă este să ne luăm după comentariile de pe rețelele de socializare după ce acesta a fost săltat de mascați: ”Legenda spune că Pantera roz avea deja bilet cumpărat pentru București/Ăsta merită să fie în prima linie a frontului...”

”Când credeați că nu mai sunt/ M-am ridicat de la pământ”, se aude pe fundal în timp ce Adrian Beleaua deschide șampania, iar Ramona, soția sa se plimbă părând fericită, în jurul său.

Clanurile interlope care au speriat Iașul

Cel mai cunoscut și mai ”puternic” clan de interlopi este clanul Cordunenilor. Acum aceștia își duc războaiele cu rivalii mai mult pe rețelele de socializare însă unele dintre acestea se materializează în atacuri reale care se termină cu spitalizări.

Istoria clanului Corduneanu, cea mai periculoasă grupare de interlopi din Moldova, a început undeva în jurul anilor '90. În anul 2002 Costel Corduneanu s-a retras din activitatea sportivă, însă deja era cunoscut că lider al grupării de numele căreia avea să se lege infracțiuni grave de crimă organizată.

Clanul Corduneanu activează în Iași, iar numele membrilor grupării au ajuns celebre în toată țara și chiar peste hotare din cauza scandalurilor, a actelor de violență și a furturilor.

Înainte de a fi cunoscut drept liderul celui mai de temut clan de interlopi din Iași, numele lui Costel Corduneanu era legat de performanța sportivă. A fost unul dintre cei mai buni luptători pe care i-a dat municipiul Iași, fiind campion mondial la cadeți, vicecampion european și participant din partea României la două ediții ale Jocurilor Olimpice. La Barcelona, în 1992, unde a obținut locul nouă și la Atlanta, în 1996, când s-a clasat pe locul 14.

