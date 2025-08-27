Suma derizorie pe care vrea să o plătească Armata tinerilor ce urmează un stagiu de 4 luni. Ministrul Apărării: "Sunt niște bani buni. Unii vor vrea să rămână."

Autor: Dan Istratie
Miercuri, 27 August 2025, ora 10:36
487 citiri
Ionuț Moșteanu FOTO Facebook /Ionuț Moșteanu

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, a anunțat că Legea apărării și cea privind pregătirea populației pentru apărare se află aproape de forma finală. Proiectul prevede ca tinerii cu vârste între 18 și 35 de ani să poată efectua, pe bază de voluntariat, un stagiu militar de patru luni. În această perioadă vor beneficia de soldă, iar ulterior vor putea fi încadrați în rezerva operațională a Armatei Române. Inițiativa urmărește pregătirea populației pentru situații de criză și consolidarea rezervei operative.

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale: „Sunt două acte normative, legea apărării și legea pregătirii populației. Pe legea pregătirii populației, cred că ne mai trebuie o semnătură și pe cealaltă, două sau trei, dintr-o listă de vreo 10 semnături, 10 instituții avizatoare. Sunt niște legi destul de complexe.

Legea pregătirii populației instituie ideea de serviciu militar voluntar. Orice tânăr între 18 și 35 de ani se va putea înscrie să facă armata voluntar patru luni de zile. Va fi plătit. Va primi, în aceste patru luni de zile, niște bani la finalul acestor patru luni de zile, apoi rămâne în rezerva operațională a Armatei Române.

Se pregătește din timp în anii care urmează. Cred că vor fi plătiți cu solda minimă pe cele patru luni, dacă nu mă înșel, și vor primi trei salarii medii, la final. Sunt niște bani buni. (n.r. Solda minimă) Este în jur de 2.000-3.000, pe aici trebuie să fie, nu am toate detaliile acum. Odată ce au testat armata, odată ce au văzut cu ce se mănâncă armata, unora li se va potrivi foarte bine acest lucru și vor vrea să rămână. Dintre aceștia vom recruta, în viitor, și cadrele permanente ale armatei. Le vom oferi perspectiva de a deveni militari profesioniști dacă sunt potriviți și doresc să rămână.

Pot să fie și femei, da, de ce nu? Nu văd nicio problemă, aproape sigur sunt... Ar trebui să fie. Dacă nu e acum în proiectul de lege, o să bag amendament. Trebuie să fie.”, a precizat acesta, la Euronews România.

#ionut mosteanu ministrul apararii, #armata, #salariu , #salariu
