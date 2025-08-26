Ministrul Apărării s-a întâlnit cu premierul de la Kiev și au discutat despre participarea companiilor româneşti la reconstrucţia Ucrainei FOTO

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a avut o întâlnire cu prim-ministra Ucrainei, Yulia Svyrydenko, discuţiile vizând participarea companiilor româneşti la reconstrucţia ţării vecine şi cooperarea în domeniul apărării.

Moşteanu spune că reconstrucţia Ucrainei va aduce beneficii economice ambelor ţări.

„O întâlnire productivă cu prim-ministra Ucrainei, Yulia Svyrydenko. Am continuat discuţiile despre dezvoltarea cooperării economice şi industriale în domeniul apărării şi participarea companiilor româneşti la reconstrucţia Ucrainei”, a scris, marţi, 26 august, pe Facebook, Ionuţ Moşteanu.

Potrivit ministrului, „reconstrucţia Ucrainei va aduce beneficii economice ambelor ţări”.

„Este o mare oportunitate pentru România: firmele româneşti vor putea participa la proiecte de miliarde de euro, care vor reconstrui Ucraina şi vor întări economia noastră.

Putin a adus războiul şi distrugerea. Împreună cu partenerii noştri, vom aduce reconstrucţia, cooperarea şi pacea. Solidaritatea de astăzi arătată Ucrainei este o investiţie în viitorul european şi sigur al regiunii noastre”, a transmis Moşteanu.

Ads