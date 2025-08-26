Ministrul Apărării s-a întâlnit cu premierul de la Kiev și au discutat despre participarea companiilor româneşti la reconstrucţia Ucrainei FOTO

Autor: Maria Popa
Marti, 26 August 2025, ora 10:48
33 citiri
Ministrul Apărării s-a întâlnit cu premierul de la Kiev și au discutat despre participarea companiilor româneşti la reconstrucţia Ucrainei FOTO
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu și prim-ministra Ucrainei, Yulia Svyrydenko Foto: Facebook/Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a avut o întâlnire cu prim-ministra Ucrainei, Yulia Svyrydenko, discuţiile vizând participarea companiilor româneşti la reconstrucţia ţării vecine şi cooperarea în domeniul apărării.

Moşteanu spune că reconstrucţia Ucrainei va aduce beneficii economice ambelor ţări.

„O întâlnire productivă cu prim-ministra Ucrainei, Yulia Svyrydenko. Am continuat discuţiile despre dezvoltarea cooperării economice şi industriale în domeniul apărării şi participarea companiilor româneşti la reconstrucţia Ucrainei”, a scris, marţi, 26 august, pe Facebook, Ionuţ Moşteanu.

Potrivit ministrului, „reconstrucţia Ucrainei va aduce beneficii economice ambelor ţări”.

„Este o mare oportunitate pentru România: firmele româneşti vor putea participa la proiecte de miliarde de euro, care vor reconstrui Ucraina şi vor întări economia noastră.

Putin a adus războiul şi distrugerea. Împreună cu partenerii noştri, vom aduce reconstrucţia, cooperarea şi pacea. Solidaritatea de astăzi arătată Ucrainei este o investiţie în viitorul european şi sigur al regiunii noastre”, a transmis Moşteanu.

Liderul Dumei de Stat din Rusia va discuta la Beijing despre contracararea sancțiunilor. Când merge Putin în China
Liderul Dumei de Stat din Rusia va discuta la Beijing despre contracararea sancțiunilor. Când merge Putin în China
Președintele Dumei de Stat a Rusiei, Viacheslav Volodin, unul dintre aliații de nădejde ai lui Vladimir Putin, a declarat luni, 25 august, că va discuta despre contracararea sancțiunilor și a...
Expert, despre negocierile privind Ucraina: „Partea cea mai dificilă este iraționalitatea Rusiei”. Care e următoarea țintă a Moscovei
Expert, despre negocierile privind Ucraina: „Partea cea mai dificilă este iraționalitatea Rusiei”. Care e următoarea țintă a Moscovei
Hlib Fișcenko, analist și expert în zona de securitate și director al Institutului pentru Studii de Securitate Europene, un think-tank de la Kiev, a făcut mai multe scenarii despre viitorul...
#ionut mosteanu ministrul apararii, #premier Ucraina, #reconstructie ucraina, #companii romanesti, #razboi ucraina rusia, #Vladimir Putin , #Stiri Liviu-Ionut Mosteanu
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Cea mai mare pensie din Romania a scazut cu aproape 2.000 de euro dupa impunerea contributiei pe sanatate
a1.ro
Ella Visan si Teo Costache, scene fierbinti in camera. Apropierea celor doi nu a putut fi difuzata: "Ma astepta bineinteles, facuse dus, am inchis usa si am..."
DigiSport.ro
Umilita la ultimul meci in circuit, a izbucnit in lacrimi in bratele sotului. O mare campioana se retrage din tenis

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ministrul Apărării s-a întâlnit cu premierul de la Kiev și au discutat despre participarea companiilor româneşti la reconstrucţia Ucrainei FOTO
  2. Nicușor Dan, optimist în legătură cu economia României: „Statul român necesită o reformă” VIDEO
  3. Ce propuneri iau în calcul membrii Coaliției de guvernare la pachetul 2 de măsuri fiscale. Modificările ar viza înființarea de firme noi
  4. Cine a tras cu tunul în România?
  5. Nicușor Dan se întâlnește cu diplomații români acreditați în străinătate. Când are loc evenimentul
  6. Bătălia pentru Capitală: „Există o luptă între Ciucu și Drulă. Amândoi folosesc PSD-ul și pe Băluță pentru a se război”
  7. Ce vrea Călin Georgescu. „Pe măsură ce se strâng problemele penale, își dorește revenirea în politică”. Ce șanse are să fie premier într-o construcție AUR-PSD? ANALIZĂ
  8. Ar putea fi viitorul primar al Bucureștiului dintr-un partid extremist? Analist: „Sunt șanse să câștige AUR Capitala”
  9. De ce alegerile pentru Primăria București de anul acesta sunt unele atipice. Provocările, dar și posibilele avantaje pe care le-ar avea viitorul primar general
  10. De ce a decis PSD brusc că revine la ședințele de coaliție și ce rol au avut ultimele sondaje de opinie: „Încep să viseze la victorie, la recuperări electorale”