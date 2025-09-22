Ministrul Apărării nu crede că Rusia va ataca un stat NATO. "Alianța își va apăra teritoriul, dar de la acțiuni până la război e cale lungă"

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, afirmă că NATO își va apăra teritoriul în fața provocărilor rusești, dar spune că de la acțiuni precum cele din Polonia, unde drone rusești au fost doborâte, și război „e cale lungă”. Moșteanu se arată convins că provocările din partea Federației Ruse în zonă vor continua.

„NATO își va apăra teritoriul și probabil suntem aproape să vedem, de fapt, s-a întâmplat în Polonia, armament rusesc a fost dat jos cu armament NATO. Dar asta nu înseamnă război, NATO, care e o alianță defensivă, și-a apărat teritoriul (...) Aceste provocări vor continua, eu sunt sigur, și, la un moment dat, dacă insistă, țările NATO se vor apăra, dar de aici până la război e cale lungă”, a declarat Ionuț Moșteanu, luni seară, la Antena 3.

El a explicat că, în cazul avioanelor cu pilot, există „niște proceduri de intercepție” care prevăd că „recurgerea la armament este ultima instanță, ultimul punct”.

Întrebat dacă doborârea unui avion militar rusesc care nu răspunde procedurilor de interceptare nu ar presupune începutul războiului, Moșteanu a răspuns: „NATO trebuie să-și apere teritoriul și asta va face, astea sunt toate semnalele pe care le-au dat aliații în ultima perioadă, și noi, alături de ei”.

Moșteanu e de părere că „e improbabil ca Federația Rusă să atace un stat NATO”. El afirmă că înțelege temerile unora dintre români cu privire la război, însă dă asigurări că „România e o țară sigură”.

Întrebat despre temerile românilor privind posibilitatea ca Rusia să atace România, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că este improbabil ca Rusia să atace un stat NATO, explicând că nici nu are capacitatea de a face acest lucru, având în vedere faptul că Rusia nu reușește ce și-a propus în Ucraina.

„E mare diferență între posibil și probabil. Este improbabil ca Federația Rusă să atace un stat NATO și spun asta cu toată tăria și cu toate informațiile. Îi înțeleg pe cetățeni că, văzând atâtea știri despre război și fiind în proximitatea războiului – mulți văd războiul de aproape, de la balcon, la Tulcea mai văd drone peste Dunăre căzând - pot să înțeleg, e firesc, însă îi asigur pe toți românii, și eu stau aici, cu familia, cu copiii mei, mama e aici, prietenii, rudele, sora mea sunt aici, e o țară sigură, nu avem de ce să ne facem griji. Vom mai vedea știri, vor mai fi provocări”, a afirmat Ionuț Moșteanu, la Antena 3, luni seară.

În ceea ce privește un eventual atac asupra Poloniei din partea Rusiei, informație apărută recent, având ca sursă un militar rus, Ionuț Moșteanu a atras atenția asupra faptului că există numeroase știri false, unele fiind dovedite de realitate ca fiind false.

„Sunt tot felul de știri și tot felul de surse. Ultima discuție era, la începutul lunii, că pe 3 septembrie începe războiul, chiar niște politicieni de la noi au răspândit acest fake news că pe 3 septembrie începe războiul. Acum avem un general despre care nu știe nimeni cine, cum, într-o publicație spune că știe el niște lucruri.

NATO și Armata română, avem servicii foarte bune de informații și NATO are o capacitate de strângere de informații teribilă. Există toate informațiile de care NATO trebuie să țină cont. Așa, zvonuri, a zis unul nu știu ce pe nu știu unde, o să tot fie. Nu avem de ce să ne facem griji, nu există această forță.

Rusia nu poate să atace NATO, gândiți-vă că abia reușesc să țină linia frontului cu Ucraina. NATO e cea mai mare putere militară. Sunt niște evidențe. Dacă mai deschid un front ce mai aduc pe frontul ăla, de unde iau? Uitați-vă numai câte avioane au și ce capabilități are NATO numai pe flancul de est!”, a argumentat Ionuț Moșteanu.

