Moșteanu, reacție dură după ce Putin a vorbit despre alegerile din România. "Este ultimul om de pe planetă care poate da lecții de democrație. El își aruncă comandanții militari pe geam"

Președintele rus Vladimir Putin a comentat joi seara, 2 octombrie, la Soci, într-un discurs ținut în cadrul sesiunii plenare a Clubului Valdai, anularea alegerilor prezidențiale din România de anul trecut, a informat Tass.

Autoritățile din unele țări încearcă să „interzică” oponenții politici care inspiră o mai mare încredere în rândul cetățenilor, dar acest lucru nu funcționează, a declarat președintele rus.

„În unele țări, se încearcă interzicerea oponenților politici, care deja câștigă o mai mare legitimitate și încredere în rândul alegătorilor. Știm, am trecut prin asta”, a spus Putin. „Dar nu funcționează. Interdicțiile nu funcționează.”

„Establishmentul nu este dispus să cedeze puterea, recurgând la înșelăciunea pură a propriilor cetățeni, escaladând situația pe plan extern, recurgând la orice fel de trucuri în propriile țări – din ce în ce mai mult la marginea legii, dacă nu chiar dincolo de aceasta. Dar transformarea la nesfârșit a procedurilor electorale democratice într-o farsă și manipularea voinței poporului, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, în România, nu va funcționa”, a subliniat liderul rus.

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a reacționat joi seara, la Digi24, după aceste declarații.

"Este ultimul om de pe planetă care ar putea să dea cuiva lecții despre democrație și alegeri libere. Alegerile prin care își asigură mandatul de fiecare dată sunt o farsă, o butaforie. Putin este cel care își bagă adversarii politici în închisoare și îi omoară în condiții ciudate și suspecte de fiecare dată. Putin este cel care își aruncă comandanții militari pe geam sau foarte apropiați", a spus ministrul la Digi24.

Ads