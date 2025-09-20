Ionuț Moșteanu îi amenință pe ruși: "Aceste provocări nu vor rămâne fără răspuns"

Ionuț Moșteanu îi amenință pe ruși: "Aceste provocări nu vor rămâne fără răspuns"
Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării - Foto: Facebook/Ionuț Moșteanu

Vineri, trei avioane de vânătoare rusești MIG-31 au pătruns circa 12 minute în spațiul aerian al Estoniei, în zona insulei Vaindloo; avioane F-35 din misiunea NATO de poliție aeriană au răspuns incidentului. Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, condamnă acțiunea și afirmă solidaritatea deplină a României cu Estonia, în timp ce șeful diplomației estone denunță „o brutalitate fără precedent”.

Autoritățile estone au anunțat că „avioane F-35 din misiunea NATO de poliție aeriană desfășurată în această țară baltică au răspuns incidentului”, produs vineri, când trei MIG-31 rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei pentru aproximativ 12 minute, în zona insulei Vaindloo, relatează agențiile Reuters și EFE.

Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a condamnat ferm episodul și a subliniat sprijinul pentru Tallinn. „Condamn cu fermitate încălcarea spațiului aerian estonian de către aeronavele militare rusești. Acesta este încă un act de provocare și intimidare din partea Federației Ruse – parte a unui model de provocare care vizează destabilizarea flancului estic al NATO și testarea unității noastre.

România este pe deplin solidară cu Estonia. Împreună cu aliații noștri, vom continua să consolidăm apărarea flancului estic și să arătăm clar că fiecare centimetru din spațiul aerian NATO este protejat. Rusia trebuie să înțeleagă că astfel de provocări nu vor rămâne fără răspuns”, a transmis Ionuț Moșteanu pe rețeaua X.

La rândul său, ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a indicat că astfel de încălcări s-au repetat în 2025 și a cerut înăsprirea presiunii asupra Moscovei: „Rusia a încălcat deja de patru ori spațiul nostru aerian în acest an, dar această incursiune, în care au fost implicate trei avioane de luptă, este de o brutalitate fără precedent”.

