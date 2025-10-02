Ministrul Apărării explică serviciul militar voluntar. „E nevoie să întinerim rezerva Armatei Române”. Câți bani primesc tinerii interesați de stagiu VIDEO

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu FOTO: Captură video/YouTube/Guvernul României

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu spune joi, 2 octombrie, că serviciul militar voluntar este o nevoie reală în România și că e timpul să întinerim rezerva armatei române.

Potrivit ministrului, stagiul militar voluntar durează 4 luni, iar tinerii care vor participa vor fi remunerați cu trei salarii medii.

„Proiectul de lege privind pregătirea populației pentru apărare pleacă de la o nevoie reală și anume rezerva operațională este îmbătrânită.

Nu se mai face armată obligatorie în România de la 1 ianuarie 2007. În acest an vor trece în retragere peste 120.000 de gradați soldați, la anul încă 118.000, în 2027 încă 111.000, deci vorbim de aproximativ 350.000 de soldați și gradați care trec din rezervă în retragere, depășind vârsta de 55 de ani din lege”, a declarat ministrul Apărării în timpul unei conferințe de presă.

Persoanele interesate de stagiul militar voluntar trebuie să aibă între 18 și 35 de ani, mai spune ministrul Apărării.

„E nevoie să întinerim această rezervă a armatei române, de asta legea instituie o nouă formă de a veni ca militar voluntar în termen, 4 luni, orice tânăr sau tânără, între 18 și 35 de ani.

Vor face un stagiu militar voluntar și se vor familiariza cu armata, se vor pregăti cu armamentul armatei române, vor rămâne în rezerva operațională a armatei. Apoi, periodic, anual vor fi diverse pregătiri și verificări, diverse refamiliarizări, de exemplu, cu armamentul care urmează să vină”, adaugă Ionuț Moșteanu.

Plătiți cu 3 salarii medii

„Patru luni tinerii fac armata voluntar, noi propunem în acest proiect ca ei să fie remunerați cu trei salarii medii de la acel moment”, mai transmite ministrul Apărării Naționale.

