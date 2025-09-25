S-a stabilit în CSAT cine dă ordin pentru doborârea dronelor și aparatelor de zbor care intră ilegal în România. Ce spune ministrul Apărării

Principala temă de discuție din ședința CSAT care a avut loc miercuri, 25 septembrie, la Cotroceni, a fost legată de măsurile de acțiune împotriva avioanelor și a dronelor care intră neautorizat în spațiul aerian al României.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că au fost aprobate aceste norme și se știe clar cum și cine va da ordinele.

"Am discutat două proiecte importante, privind legea privind intervenția asupra aeronavelor neautorizate. Proiectul de lege a fost discutat, aprobat în primăvară, a devenit lege în 19 mai. Astăzi am completat acest cadru legal cu metodologiile privind obiectivele care au nevoie de apărare împotriva dronelor. Toate instituțiile din sistemul național de apărare au o listă cu obiective care trebuie protejate, o listă care se actualizează în funcție de realități. Atunci când se întâmplă un eveniment important când ai președinți de stat sau premieri sau sală de conferințe poți defini acel obiectiv temporar care trebuie protejat. Legea face referire și la capabilitățile tehnice de a interveni împotriva dronelor. Trei pași: de identificare, de bruiere și de intervenție. N-o să intru în mai multe detalii, sunt clasificate", a transmis ministrul.

Cine decide doborârea dronelor și avioanelor

Moșteanu a spus că s-au decis și regulile privind ordinele privind doborârea aparatelor de zbor care intră neautorizat în spațiul României.

"Proiectul stabilește cine ce comandă în cazul necesității de a doborî o aeronavă care intră neautorizat în spațiul aerian. Avem cazul dronelor, aeronavele fără pilot, unde am stabilit prin ordinul de ministru detaliat linia de comandă, cine ce și cum face, de la început din 4 iulie. Avem aeronave cu pilot care pot fi militare și în cazul dronelor decizia este la comandantul misiunii, comandantul militar al operațiunii. Avem aeronave cu pilot, militare și civile. În cazul celor militare, decizia și toată procedura sunt coordonate și derulate de comandantul misiunii, în conformitate cu toate regulile NATO de interceptare a aeronavelor militare.

Folosirea armamentului și distrugerea unui avion este ultima măsură, este o măsură de ultimă instanță. Dacă toți ceilalți pași sunt ignorați și aeronava nu se identifică și nu părăsește spațiul aerian al României și e vorba de aeronave cu pilot civile, caz în care rămâne decizia de doborâre la ministru, ca și până acum.

Este cumva o poveste veche de la 11 septembrie. Din acel moment în care lumea noastră modernă s-a schimbat, s-a întâmplat un lucru la care nu s-ar aștepta nimeni și anume, niște aeronave civile au lovit acei zgârie-nori din New York. Și de atunci a rămas ca decizia, și suntem practic pe cadru vechi, în care decizia în cadrul aeronavei civile cu pilot care nu se identifică este la ministru.

Pentru că este o decizie cu o componentă politică atunci când vorbim de civili. Fie că e vorba de o aeronavă mică care poate pierde și accidental posibilitățile de a transmite și de a comunica, în urma unor defecțiuni, sau vorbim de doamne-ferește un nou caz 11 septembrie. Sper să nu mai vedem așa ceva pe teritoriul niciunei țări", a spus Moșteanu.

