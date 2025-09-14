De ce nu a fost doborâtă drona rusească: explicațiile ministrului Apărării. Date din raportul misiunii

Autor: Monica Vasilescu
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 17:35
384 citiri
De ce nu a fost doborâtă drona rusească: explicațiile ministrului Apărării. Date din raportul misiunii
Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării FOTO Facebook/Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a prezentat duminică, 14 septembrie, concluziile raportului complet privind misiunea din noaptea precedentă, atunci când o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României.

„Azi am analizat raportul complet al misiunii de aseară și am discutat cu colegii implicați, chiar și cu pilotul care a condus formația de F-16. Piloții au avut autorizarea să doboare drona, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul. E o decizie de profesionalism și responsabilitate”, a spus Ionuț Moșteanu.

Oficialul a ținut să clarifice din nou cadrul legal în care se desfășoară astfel de operațiuni, în contextul răspândirii unor informații false în spațiul public.

„Vreau să mai clarific o dată cadrul legal, pentru că sunt multe fake news-uri: pe 4 iulie, la 10 zile după ce am devenit ministru, am semnat ordinul de ministru prin care am stabilit că aprobarea doborârii dronelor este dată de comandantul militar al operațiunii”, a punctat Moșteanu.

Ministrul Apărării a condamnat ferm incidentul provocat de Rusia și a subliniat că România rămâne în coordonare permanentă cu aliații NATO. „România condamnă ferm aceste provocări venite din partea Rusiei și rămâne în coordonare permanentă cu aliații NATO. Armata Română își va continua planurile de pregătire și de înzestrare, iar inițiativa Eastern Sentry, anunțată vineri de Secretarul General NATO, Mark Rutte, va duce la creșterea capacităților de apărare și descurajare pe flancul estic”, a scris pe Facebook Ionuț Moșteanu.

Incidentul de sâmbătă a avut loc pe fondul atacurilor repetate ale Rusiei asupra infrastructurii ucrainene din apropierea frontierei țării noastre. Potrivit Ministerului Apărării, două avioane F-16 au fost ridicate de la sol pentru a intercepta drona, însă aceasta a părăsit spațiul aerian românesc prin dreptul localității Pardina, din județul Tulcea.

Ionuț Moșteanu: „Rusia ne-a provocat. România poate doborî dronele rusești care intră în spațiul nostru aerian”
Ionuț Moșteanu: „Rusia ne-a provocat. România poate doborî dronele rusești care intră în spațiul nostru aerian”
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a făcut noi clarificări privind incidentul cu drona rusească interceptată în spațiul aerian românesc. Ministrul a precizat că normele și procedurile...
Ministrul Apărării, noi detalii despre drona rusească intrată 10 km în spațiul românesc: „N-a fost doborâtă. A plecat înapoi în Ucraina”
Ministrul Apărării, noi detalii despre drona rusească intrată 10 km în spațiul românesc: „N-a fost doborâtă. A plecat înapoi în Ucraina”
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a oferit noi detalii despre incidentul de sâmbătă, 13 septembrie, după ce o dronă rusească a intrat aproximativ 10 kilometri în spațiul aerian...
#Ionut Mosteanu, #drona ruseasca, #Ministerul Apararii, #razboi Ucraina , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A primit o lovitura de proportii, dupa ce a spus ca nu le lasa celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 Euro
ObservatorNews.ro
Insula secreta unde localnicii nu platesc chirie, dar respecta reguli stricte: fara masini, fara electricitate
DigiSport.ro
I-au gasit inlocuitor lui Cristi Chivu la Inter, a doua zi dupa infrangerea cu Juventus

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De ce nu a fost doborâtă drona rusească: explicațiile ministrului Apărării. Date din raportul misiunii
  2. Reacția Bulgariei după ce o dronă rusească a intrat în România: „Am luat toate măsurile necesare pentru protejarea spațiului aerian”
  3. „Tot ce câștigă ucigând cheltuiesc pe prostituate”. Soldații lui Putin care se întorc din Ucraina remodelează comerțul sexual din Rusia
  4. O nouă alertă de vreme severă imediată. Localitățile în care se strică brusc vremea în orele următoare UPDATE
  5. De ce unele state NATO nu vor să renunțe la petrolul rusesc
  6. Ucraina ar putea reduce intenționat calitatea comunicațiilor mobile în timpul atacurilor rusești. Care este motivul
  7. Noi informații despre drona rusească interceptată în spațiul aerian al României: ”Piloții au primit autorizarea de a doborî ținta”
  8. "Rusia continuă să provoace. Aseară, a fost România". Ministrul ceh de Externe a comentat incidentul cu drona rusească din spațiul nostru aerian
  9. Tesla renunță la cea mai accesibilă versiune a modelului Cybertruck, din cauza cererii scăzute
  10. România, cel mai recent stat membru NATO care a raportat o violare a spațiului său aerian de către drone rusești, scrie The Guardian