De ce nu a fost doborâtă drona rusească: explicațiile ministrului Apărării. Date din raportul misiunii

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a prezentat duminică, 14 septembrie, concluziile raportului complet privind misiunea din noaptea precedentă, atunci când o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României.

„Azi am analizat raportul complet al misiunii de aseară și am discutat cu colegii implicați, chiar și cu pilotul care a condus formația de F-16. Piloții au avut autorizarea să doboare drona, însă în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul. E o decizie de profesionalism și responsabilitate”, a spus Ionuț Moșteanu.

Oficialul a ținut să clarifice din nou cadrul legal în care se desfășoară astfel de operațiuni, în contextul răspândirii unor informații false în spațiul public.

„Vreau să mai clarific o dată cadrul legal, pentru că sunt multe fake news-uri: pe 4 iulie, la 10 zile după ce am devenit ministru, am semnat ordinul de ministru prin care am stabilit că aprobarea doborârii dronelor este dată de comandantul militar al operațiunii”, a punctat Moșteanu.

Ministrul Apărării a condamnat ferm incidentul provocat de Rusia și a subliniat că România rămâne în coordonare permanentă cu aliații NATO. „România condamnă ferm aceste provocări venite din partea Rusiei și rămâne în coordonare permanentă cu aliații NATO. Armata Română își va continua planurile de pregătire și de înzestrare, iar inițiativa Eastern Sentry, anunțată vineri de Secretarul General NATO, Mark Rutte, va duce la creșterea capacităților de apărare și descurajare pe flancul estic”, a scris pe Facebook Ionuț Moșteanu.

Incidentul de sâmbătă a avut loc pe fondul atacurilor repetate ale Rusiei asupra infrastructurii ucrainene din apropierea frontierei țării noastre. Potrivit Ministerului Apărării, două avioane F-16 au fost ridicate de la sol pentru a intercepta drona, însă aceasta a părăsit spațiul aerian românesc prin dreptul localității Pardina, din județul Tulcea.

