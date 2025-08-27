Ministrul Apărării, mesaj pentru cei care văd pe internet că unele persoane sunt chemate la război: „Nu ia Armata pe nimeni cu forța”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, demontează știrile false conform cărora unii români sunt chemați ”la război”. ”Îi anunț de acum pe cei care vor mai vedea pe internet că îi cheamă cineva la oaste: nu-i cheamă nimeni la oaste, nu intrăm în niciun război”, spune ministrul, explicând că astfel de exerciții au loc periodic, nu doar în România, ci și în alte țări.

”E un exercițiu, are și un nume, se cheamă Mobex, se întâmplă de ani de zile și se întâmplă pe județe, cuplat, pe arii geografice. Anul ăsta s-a întâmplat, în primăvară, în Teleorman, Giurgiu și Olt. O să vedem, în septembrie, la Sibiu și Mureș și în octombrie un exercițiu mare, cel mai mare, București și Ilfov. Îi anunț de acum pe cei care vor mai vedea pe internet că îi cheamă cineva la oaste: nu-i cheamă nimeni la oaste, nu intrăm în niciun război, nu ia Armata pe nimeni cu forța în armată. Există un exercițiu care evaluează această resursă operațională”, a explicat ministrul Apărării, marți seară, la Euronews România.

El a spus că baza de date a Armatei trebuie adusă la zi, iar acest lucru se întâmplă în toate țările.

Moșteanu a subliniat că la aceste exerciții sunt chemați bărbații care au făcut stagiul militar obligatoriu.

România va avea serviciu militar voluntar

Moșteanu a mai anunțat că Legea pregătirii populației pentru apărare, lege care prevede implementarea serviciului militar voluntar, se află pe circuitul de avizare interministerial și a primit deja majoritatea avizelor.

Ministrul afirmă că, dacă proiectul nu dă și femeilor posibilitatea de a se înscrie la serviciul militar voluntar, va face demersuri pentru ca o prevedere în acest sens să fie introdusă.

