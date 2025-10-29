Ministrul Moșteanu se va întâlni cu ministra Apărării din Franța, la o zi după ce a confirmat oficial reducerea trupelor SUA din România

Ministrul român al Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, se va întâlni, la Sibiu, cu ministra Forțelor Armate din Franța, Catherine Vautrin.

Întâlnirea celor doi miniștri este programată în ziua de 30 octombrie 2025.

Anunțul despre venirea în România a ministrei Catherine Vautrin și despre întâlnirea cu ministrul Moșteanu a fost transmis de Ministerul Apărării Naționale (MApN) la data de 29 octombrie, imediat după ce MApN a confirmat oficial că Statele Unite își vor reduce numărul de militari staționați în România.

"Ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, va avea joi, 30 octombrie, la Sibiu, o întâlnire cu ministrul Forțelor Armate și al Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin, care se va afla în vizită în România. Pe agenda vizitei oficiale sunt incluse discuții bilaterale și vizitarea contingentelor dislocate în Centrul Național de Instruire Întrunită Getica, de la Cincu", a transmis MApN.

Franța este națiune-cadru pentru Grupul de Luptă al NATO (Forward Land Forces Battle Group – FLF BG) din România, care a fost constituit în anul 2022, cu aprobarea Parlamentului României.

Acest Grup de Luptă reunește aproximativ 1.700 de militari din Franța, Belgia, Luxemburg și Spania, "reprezentând angajamentul ferm al Alianței Nord-Atlantice pentru securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre", precizează MApN.

Pe de altă parte, conform unor speculații din spațiul public, Franța ar putea să-și sporească numărul de militari aflați pe teritoriul României, pentru a compensa reducerea numărului de militari americani.

Ministrul Ionuț Moșteanu preciza, în dimineața de 29 octombrie, că efectivele SUA de la Deveselu și de la Câmpia Turzii nu se modifică, ci se va reduce doar numărul de militari ai SUA de la Mihail Kogălniceanu. Reducerea numerică a militarilor SUA de la Kogălniceanu se va realiza prin oprirea mecanismului de rotație a unei brigăzi americane în țările de pe Flancul Estic al NATO.

Ca urmare a deciziei SUA de reducere a prezenței lor militare, în România vor rămâne, totuși, circa 900-1000 de militari americani, a precizat ministrul Moșteanu.

