Replica ironică a ministrului Apărării la reacția sfidătoare a Rusiei privind drona intrată în țara noastră: ”Ce voia, o poză cu eticheta?"

Autor: Daniel Groza
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 12:15
328 citiri
Ionuț Moșteanu confirmă ca drona era rusească FOTO Facebook /Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării confirmă proveniența rusă a dronei, după ce Kremlinul a răspuns sfidător, vorbind despre un „OZN” și negând orice implicare.

Ionuț Moșteanu a declarat luni, 15 septembrie, la Antena 3 CNN, că drona care a intrat în spațiul aerian al României și pe care piloții români au urmărit-o 50 de minute era rusească.

"Ucrainenii nu au astfel de drone. Ce voia (Rusia - n.r.)? O poză cu eticheta?", a declarat Moșteanu, în replică la atitudinea sfidătoare a Rusiei.

Piloții români de F-16 au primit autorizarea de a doborî drona rusească ce a intrat sâmbătă după-amiază în spațiul aerian țării noastre, însă au hotărât să nu deschidă focul.

"Am analizat raportul complet al misiunii și am discutat cu colegii implicați, chiar și cu pilotul care a condus formația de F-16. Scrie clar în raport, și pilotul a confirmat că e vorba de o dronă rusească, folosită de ruși ca să atace Ucraina. Ucrainenii nu au astfel de drone. Ce voiau? O poză cu eticheta? Dar, e stilul Rusiei de a nega evidențele, nu e nimic nou.

Piloții au avut autorizarea să doboare drona, însă, în momentele în care au avut contact direct, au evaluat riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul. E o decizie de profesionalism și responsabilitate.

Vreau să mai clarific o dată cadrul legal, pentru că sunt multe fake-news-uri: pe 4 iulie, la 10 zile după ce am devenit ministru, am semnat ordinul de ministru prin care am stabilit că aprobarea doborârii dronelor este dată de comandantul militar al operațiunii. Scrie acolo că comanda aprobarea pentru a doborî drone e la comandantul operațiunii. Au luat decizia corectă, am încredere în maturitatea piloților și a comandantului lor de misiune.

În momentul în care tragi cu rachete pe teritoriul unei țări care nu e în război, sau cu tunul de bord, e un risc potențial de daune colaterale.

Contactul cu drona a fost intermitent. Dacă ar fi avut tot timpul contact vizual, poate ar fi dat-o jos, dar dat fiind diferența constructivă dintre avion și dronă, acest contact se pierde", a declarat Moșteanu.

Moscova a respins protestul României, după ce MAE de la București l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a da explicații pentru pătrunderea dronei rusești în spațiul aerian al României, sâmbătă. Reacția rușilor a fost halucinantă: "MApN a descoperit un alt OZN, deoarece nu există dovezi că drona este de origine rusească".

