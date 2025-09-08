Ministrul Apărării amenință cu concedierea celor care i-au acoperit pe militarii care au luptat pentru Horațiu Potra ca mercenari în Congo. Pe cine a luat în vizor

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că toți cei din Direcția Generală de Informații a Armatei care au știut sau au fost implicați în operațiunile prin care militari români au acționat ca mercenari în Congo vor fi dați afară, subliniind că este vorba fie de complicitate, fie de incompetență a serviciilor, iar problemele vor fi clarificate în perioada următoare.

"O să aflu dacă au știut și dacă au fost implicați. Iar cei care au știut și au fost implicați nu o să mai fie acolo!", a spus ministrul, într-un interviu pentru News.ro.

Referindu-se la gravitatea situației și la posibilele vinovății ale serviciilor, Moșteanu a adăugat:

"E o bănuială rezonabilă! E vorba de toate serviciile, de fapt! Că asta am spus și eu și declarațiile mele sunt publice de acum luni de zile, de când eram în campanie. Cum este posibil ca unul ca Potra să aibă un arsenal și niște milioane cash în casă, fără ca serviciile să știe? Și acolo evident că e vorba de complicitate sau incompetență. Ambele sunt grave. Dar aici e o discuție pe care sper să o lămurim. Nu e foarte clar cine și cum ar trebui să știe despre acest lucru. În ceea ce mă privește, o să lămuresc cu siguranță în perioada următoare! Sunt mai multe lucruri de lămurit..."

Ministrul a mai subliniat că se iau măsuri legislative pentru a preveni astfel de situații.

"Da, e un lucru care n-ar fi trebuit să se întâmple. Acum este o lege în Parlament pentru ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple, lege inițiată chiar de colegii mei de la USR. Am mai discutat și mai avem un proiect în discuție cu cei de la Ministerul de Interne. E absolut imoral, au găsit o portiță legală ca să poată să facă. E absolut imoral! O parte din aceste cazuri au intrat și în sfera penalului, altele nu au intrat în sfera penalului, au găsit această portiță legală și profund imorală. Însă închidem această portiță."

Ads