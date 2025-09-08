Ministrul Apărării amenință cu concedierea celor care i-au acoperit pe militarii care au luptat pentru Horațiu Potra ca mercenari în Congo. Pe cine a luat în vizor

Autor: Daniel Groza
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 09:24
1760 citiri
Ministrul Apărării amenință cu concedierea celor care i-au acoperit pe militarii care au luptat pentru Horațiu Potra ca mercenari în Congo. Pe cine a luat în vizor
Ionuț Moșteanu a luat in vizor serviciul de informații al Armatei FOTO /Hepta

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că toți cei din Direcția Generală de Informații a Armatei care au știut sau au fost implicați în operațiunile prin care militari români au acționat ca mercenari în Congo vor fi dați afară, subliniind că este vorba fie de complicitate, fie de incompetență a serviciilor, iar problemele vor fi clarificate în perioada următoare.

"O să aflu dacă au știut și dacă au fost implicați. Iar cei care au știut și au fost implicați nu o să mai fie acolo!", a spus ministrul, într-un interviu pentru News.ro.

Referindu-se la gravitatea situației și la posibilele vinovății ale serviciilor, Moșteanu a adăugat:

"E o bănuială rezonabilă! E vorba de toate serviciile, de fapt! Că asta am spus și eu și declarațiile mele sunt publice de acum luni de zile, de când eram în campanie. Cum este posibil ca unul ca Potra să aibă un arsenal și niște milioane cash în casă, fără ca serviciile să știe? Și acolo evident că e vorba de complicitate sau incompetență. Ambele sunt grave. Dar aici e o discuție pe care sper să o lămurim. Nu e foarte clar cine și cum ar trebui să știe despre acest lucru. În ceea ce mă privește, o să lămuresc cu siguranță în perioada următoare! Sunt mai multe lucruri de lămurit..."

Ministrul a mai subliniat că se iau măsuri legislative pentru a preveni astfel de situații.

"Da, e un lucru care n-ar fi trebuit să se întâmple. Acum este o lege în Parlament pentru ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple, lege inițiată chiar de colegii mei de la USR. Am mai discutat și mai avem un proiect în discuție cu cei de la Ministerul de Interne. E absolut imoral, au găsit o portiță legală ca să poată să facă. E absolut imoral! O parte din aceste cazuri au intrat și în sfera penalului, altele nu au intrat în sfera penalului, au găsit această portiță legală și profund imorală. Însă închidem această portiță."

România, reacție după escaladarea războiului din Ucraina: „Acesta este adevărul chip al regimului Putin”
România, reacție după escaladarea războiului din Ucraina: „Acesta este adevărul chip al regimului Putin”
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a criticat regimul de la Kremlin după atacul comis de Rusia duminică, 7 septembrie, în Ucraina. Atacul, cel mai mare de la începutul războiului, a lovit...
Călin Georgescu dezminte orice legătură cu o schemă de fraudă majoră pe Internet. "Folosește ilegal numele și imaginea mea, fără consimțământ"
Călin Georgescu dezminte orice legătură cu o schemă de fraudă majoră pe Internet. "Folosește ilegal numele și imaginea mea, fără consimțământ"
Călin Georgescu a transmis un mesaj public prin care precizează că nu are nicio legătură cu site-ul calingeorgescuinvest.eu și că acesta folosește ilegal numele și imaginea sa. În...
#Ionut Mosteanu, #ministrul apararii, #Militari, #mercenari, #Horatiu Potra, #Congo , #Stiri Liviu-Ionut Mosteanu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A fost filmat! Reactia total neasteptata a lui Donald Trump, in timp ce Carlos Alcaraz era in extaz
ObservatorNews.ro
Unde se castiga cel mai bine in Romania. Topul celor mai bine platite joburi
DigiSport.ro
Ce au facut invitatii in momentul in care mirele a aprins o torta la o nunta din Cluj

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum va fi vremea în prima zi de școală. Valorile termice depășesc 30 de grade. Zonele unde vin ploile
  2. Nicușor Dan a explicat de ce nu a vrut să deschidă anul școlar în calitate de președinte. "Nu am vrut să sfidez"
  3. Studenții se alătură protestelor profesorilor împotriva măsurilor de austeritate din educație și anunță acțiuni masive în toată țara
  4. Trei bărbați au murit într-un accident urât dintre o mașină și o autoutilitară pe un drum național din Bihor FOTO
  5. Ministrul Apărării amenință cu concedierea celor care i-au acoperit pe militarii care au luptat pentru Horațiu Potra ca mercenari în Congo. Pe cine a luat în vizor
  6. Australianca găsită vinovată de o triplă crimă cu ciuperci otrăvitoare a fost condamnată la închisoare pe viață
  7. Angajații niponi se plâng șefilor că turiștii străini le dau bacșișuri. „Nu vrem cultura bacșișului în Japonia”
  8. Președintele Nicușor Dan anunță că îi primește pe reprezentanții profesorilor la Cotroceni. Ce se va discuta la întâlnire
  9. Donald Trump anunță că așteaptă mai mulți lideri europeni la Casa Albă pentru noi discuții privind stoparea războiului din Ucraina
  10. Început de an școlar cu festivități anulate și proteste. „Vom ieși în stradă pentru viitorul educației”