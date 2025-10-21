Ministrul Apărării, reacție dură după ce Călin Georgescu i-a cerut demisia: "Se crede mare lider dar folosește replici din Stăpânul Inelelor"

Autor: Adrian Zia
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 23:03
343 citiri
Ministrul Apărării, reacție dură după ce Călin Georgescu i-a cerut demisia: "Se crede mare lider dar folosește replici din Stăpânul Inelelor"
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale FOTO Facebook/Ionuț Moșteanu

În așteptarea deciziei judecătorilor, în procesul privind prelungirea controlului judiciar, liderul suveraniștilor Călin Georgescu a dat declarații la ieșirea din Judecătoria Sectorului 1, atacând pe toată lumea.

Georgescu a denunțat ca „rușinoasă” organizarea mobilizării rezerviștilor, cerând demisii în Ministerul Apărării și calificând situația drept un act de „înaltă trădare” din cauza incompetenței.

Marți seară, 21 octombrie, ministrul Apărării i-a dat replica fostului candidat la președinția României, într-o postare pe Facebook.

Ionuț Moșteanu l-a criticat dur pe cel "trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale".

Moșteanu l-a și ironizat pe Georgescu despre care a spus că este "un individ care se crede mare lider dar folosește replici din Stăpânul Inelelor, spuse pe un ton grav".

"Aud astăzi că un om trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale, pentru propaganda fascistă în spațiul public, îmi cere demisia. Mie și comandanților militari.

Este același om care spunea ca “șansa României este înțelepciunea rusească” și că scutul antirachetă de la Deveselu este o rușine a diplomației. Un individ care se crede mare lider dar folosește replici din Stăpânul Inelelor, spuse pe un ton grav.

Omul care laudă un dictator responsabil pentru zeci de mii de morți cere acum „onoare” de la Armata României. Omul care justifică agresiunea Rusiei îndrăznește să vorbească despre trădare".

Ionuț Moșteanu i-a transmis lui Călin Georgescu că "România nu are nevoie de lecții de patriotism de la cei aflați în subordinea Kremlinului" și care "ridică ode unui om care conduce un război crud și nedrept".

"România are nevoie de o armată puternică, bine pregătită, capabilă să descurajeze orice agresiune. De militari respectați. De adevăr. Și în acesta direcție lucrez zilnic, eu cu colegii mei de la Ministerul Apărării.

Patriotismul nu înseamnă să ridici ode unui om care conduce un război crud și nedrept, ci să vrei o Românie puternică, sigură, respectată în NATO și în Uniunea Europeană.

Oricât și-ar dori unii să fim izolați și singuri, noi alegem să fim parte dintr-o lume liberă. Îi supără investițiile în industria de apărare si noile legi menite să promoveze armata în rândul tinerilor.

România merge înainte cu aliații ei, nu cu cei care o subminează din interior în mod constant, în interesele Rusiei", a explicat Moșteanu pe rețeaua de socializare.

Declarația lui Călin Georgescu despre ministrul Apărării

"Umilirea la mobilizare a rezerviștilor. Vedeți, președintele american, Donald Trump, a repetat obsesiv că pacea se face doar prin forță. Adică nu putem avea pace dacă nu ești puternic.

Eu completez cu eleganță că este și respectul pe care îl impui. Cert este un lucru, că am văzut și eu, cum ați văzut și dumneavoastră, circul și penibilitatea mobilizării rezerviștilor în România. Este o rușine.

Numai că a văzut asta și partenerul nostru strategic, Statele Unite, au văzut și dușmanii neputința noastră într-o organizare militară la nivel național. De aceea consider că ministrul Apărării Naționale și toți comandanții militari ai acestei acțiuni trebuiesc demiși imediat.

Iar justiția să clarifice acest act pe care îl consider de înaltă trădare. Incompetența are efecte strategice negative", a afirmat Călin Georgescu.

