Ministrul Apărării refuză să explice de ce nu a făcut stagiul militar. "Am 52 de ani. Ar fi un pic cam târziu şi statul nu m-ar folosi prea mult apoi"

Autor: Daniel Groza
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 07:59
539 citiri
Ministrul Apărării refuză să explice de ce nu a făcut stagiul militar. "Am 52 de ani. Ar fi un pic cam târziu şi statul nu m-ar folosi prea mult apoi"
Ionuț Moșteanu FOTO Facebook/Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a recunoscut că nu a făcut stagiul militar, deși acum conduce instituția responsabilă cu apărarea țării.

Moșteanu a evitat să explice motivele pentru care a ocolit armata în tinerețe, subliniind doar că „este civil” și că lucrează cu „militari de carieră foarte buni”. Declarațiile sale au stârnit controverse, mai ales în contextul recentei mobilizări parțiale, care a vizat și persoane mai în vârstă decât ministrul.

Ionuț Moșteanu a primit ordinul de recrutare în 1992, însă nu a făcut armata.

Întrebat de jurnaliștii de la Gândul care este motivul pentru care nu și-a satisfăcut stagiul militar, Ionuț Moșteanu a evitat să răspundă direct.

"Sunt foarte mulţi oameni care nu au satisfăcut stagiul militar", a spus Moșteanu, adăugând că este ministrul Apărării ca civil, nu ca militar.

"Există această separaţie foarte clară în statul român. Sunt civil şi în jurul meu sunt militari de carieră foarte buni cu care lucrez în fiecare zi", a mai spus Moșteanu.

Întrebat dacă s-a gândit să urmeze un stagiu militar voluntar, Ionuţ Moşteanu a răspuns că e prea târziu. "Am 52 de ani. Ar fi un pic cam târziu şi statul nu m-ar folosi prea mult apoi, având în vedere că la 55 de ani nu mai pot fi mobilizat. Ne rezumăm la cei tineri”, a declarat ministrul.

În CV-ul ministrului este un amănunt foarte interesant. După terminarea liceului, Ionuț Moșteanu s- a orientat către Universitatea Politehnică din București. Acesta ar fi fost unul din potențialele motive pentru care ar fi reușit să evite înrolarea. Ulterior și-a abandonat studiile, apoi s-a înscris la Bioterra, o facultate privată unde a studiat Management.

Exercițiul de mobilizare, un nou motiv de scandal în coaliție. I se cere demisia ministrului Apărării: ”Luați-vă trotineta și plecați!”
Exercițiul de mobilizare, un nou motiv de scandal în coaliție. I se cere demisia ministrului Apărării: ”Luați-vă trotineta și plecați!”
Deputatul PSD Mihai Fifor critică joi, 16 octombrie, exerciţiul de mobilizare „Mobex”, ca fiind între ”improvizaţie şi batjocură în forma sa cea mai pură”. El consideră că era...
Andrei Caramitru, despre punctul de vedere al Justiției pe tema pensiilor speciale, opus celui al Guvernului: "E precursor al disoluției statului și/sau a unei lovituri de stat"
Andrei Caramitru, despre punctul de vedere al Justiției pe tema pensiilor speciale, opus celui al Guvernului: "E precursor al disoluției statului și/sau a unei lovituri de stat"
Analistul Andrei Caramitru este de părere că punctul de vedere al magistraților cu privire la menținerea pensiilor speciale, punct de vedere confirmat inclusiv prin decizia CCR din data de 20...
#Ionut Mosteanu, #ministrul apararii, #stagiu militar, #armata , #Stiri Liviu-Ionut Mosteanu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un sat cu 1.485 de locuitori a devenit "capitala" tarii! Cea mai mare surpriza din istorie
Digi24.ro
Prima reactie din Guvern dupa ce legea pensiilor magistratilor a picat la CCR. Ce spune ministrul Finantelor
Adevarul.ro
Totul despre decizia prin care CCR a amanat reforma pensiilor speciale - ce urmeaza pentru Guvern si magistrati

Ep. 145 - Demisia lui Bolojan!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Secretele pe care Putin nu le-ar fi vrut dezvăluite. Un fost ofițer FSB, implicat în otrăvirea liderilor opoziției, a mărturisit cum își elimină liderul de la Kremlin adversarii
  2. Primul fost președinte condamnat din istoria Columbiei, aproape de un verdict final. Álvaro Uribe află dacă va executa 12 ani de arest la domiciliu
  3. Ministrul Apărării refuză să explice de ce nu a făcut stagiul militar. "Am 52 de ani. Ar fi un pic cam târziu şi statul nu m-ar folosi prea mult apoi"
  4. Acord de miliarde între SUA și Australia pentru mineralele rare. Replica Occidentului la monopolul Chinei
  5. Compania energetică Naftogaz primește un sprijin crescut de la BERD: ”Cifrele economice sunt impresionante pentru o țară aflată în conflict”
  6. Trump a câștigat prima bătălie: Judecătorii autorizează trimiterea Gărzii Naționale în orașele „rebele” până la judecarea pe fond a dosarului
  7. Fostul director FBI cere retragerea acuzațiilor împotriva sa. Afirmă că procesul său este alimentat de "ranchiuna personală" a președintelui american
  8. Donald Trump demolează o parte din Casa Albă ca să ridice o sală de bal. "Va respecta în totalitate clădirea existentă"
  9. UE și dificultățile dreptului de veto. Este dispus blocul comunitar să facă un compromis în fața lui Viktor Orban pentru a facilita aderarea Ucrainei?
  10. Harta clădirilor în pericol de colaps din București. Câți ani ne-ar lua să le consolidăm pe toate