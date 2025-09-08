Ministrul Apărării despre spionul capturat în România și acuzat că vindea secrete de stat KGB-ului din Belarus: "Rusia se joacă în zona noastră geografică"

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a declarat luni, 8 septembrie, că nu îl miră prinderea unui fost șef din cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, acuzat că a transmis informații secrete către KGB din Belarus, și a spus că nu este nimic nou în faptul că Rusia 'se joacă' în zona noastră geografică.

Moșteanu a fost întrebat cum comentează faptul că acest fost șef SIS este acuzat de înaltă trădare pentru că ar fi vândut informații confidențiale către Belarus și dacă au fost discuții în CSAT despre eventuale scurgeri de informații.

'Nu, nu au fost discuții, dar faptul că Rusia se joacă în zona noastră geografică nu este nimic nou și acest spațiu est-european va rămâne un teritoriu 'de joacă' în care Putin va încerca să își întărească influența prin tot felul de mijloace, fie ele militare, fie un război hibrid pe care îl vedem în continuare în desfășurare și la noi și acum în Republica Moldova care, iată, este în pragul unor alegeri foarte importante pentru dânșii. Este o știre care mă întristează, dar din nou zic că nu mă miră, știind cât de mult încearcă Rusia să își mențină influența prin toate mijloacele în această zonă. Este cu atât mai important ca noi să rămânem bine pe picioare alături de aliații în care avem încredere și alături de care ne pregătim în continuare, alături de care avem misiuni comune', a spus Moșteanu la Palatul Parlamentului.

Un fost șef din cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, acuzat de trădare și transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, a fost ridicat de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și va fi adus cu mandat la sediul DIICOT pentru audieri.

Surse din Republica Moldova au confirmat pentru AGERPRES că ar fi vorba despre Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova.

Ads