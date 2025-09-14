Putin testează reacția NATO. Ministrul Apărării: ”Va trebui să ne obișnuim cu dronele rusești”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, spune că România trebuie să se aștepte la repetarea incidentelor cu drone rusești care au încălcat spațiul aerian al țării. El consideră că aceste incursiuni fac parte dintr-o strategie prin care Vladimir Putin testează reacția NATO.

„Da. Punând cap la cap toate aceste evenimente din ultimele zile, da, este singura explicație solidă”, a declarat Moșteanu la Digi24, întrebat dacă președintele Rusiei testează Alianța Nord-Atlantică prin aceste provocări.

Întrebat dacă se așteaptă la o creștere a numărului de astfel de incidente, ministrul a spus: „Va trebui să ne obișnuim cu ele și vom ajunge la un moment dat să vedem și pacea între Ucraina și Rusia, însă și după această pace vom vedea provocări la Marea Neagră multă vreme de acolo”.

Oficialul a subliniat că singura soluție este coordonarea strânsă cu aliații și întărirea capacităților de apărare: „Va trebui să ne obișnuim pe de o parte, pe de altă parte să descurajăm astfel de provocări. Și asta putem face doar fiind bine coordonați cu aliații și fiind bine echipați și înzestrați”.

Ionuț Moșteanu a anunțat și că România intenționează să colaboreze cu Ucraina pentru producerea de drone, după modelul implementat deja de Polonia. „Am fost în Ucraina și am vizitat trei fabrici de drone. Am avut discuții cu ministrul apărării, domnul Șmihal, și am arătat disponibilitatea noastră de a construi drone ucrainene în România. E posibil chiar mâine sau în următoarele zile să avem prima videoconferință de follow-up cu ucrainenii pentru a începe să ducem înainte această procedură. Trebuie să ne mișcăm foarte repede până la anul în mai să închidem un contract pentru producția de astfel de drone”, a precizat ministrul.

