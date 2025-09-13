Reacția ministrului Apărării după ce o dronă rusească a fost interceptată în România: „Misiunea este în desfășurare”

Forțele Aeriene Române au interceptat, sâmbătă, 13 septembrie, o dronă rusească intrată în spațiul aerian național, a anunțat ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Două aeronave F-16 au fost ridicate de urgență din Baza 86 Fetești și au urmărit drona până la dispariția acesteia de pe radar, în zona Chilia Veche. Situația este monitorizată permanent, iar populația nu a fost pusă în pericol, a spus ministrul.

„Scurtă informare. Forțele Aeriene Române au interceptat astăzi, 13 septembrie, o dronă rusească intrată în spațiul aerian național. Două aeronave F-16 au fost ridicate de urgență din Baza 86 Fetești și au urmărit drona până la dispariția acesteia de pe radar, în zona Chilia Veche. Situația a fost monitorizată permanent, iar populația nu a fost în pericol. Misiunea este în desfășurare și revenim cu detalii. România își apără spațiul aerian și rămâne vigilentă în fața agresiunii rusești", a scris Ionuț Moșteanu pe Facebook.

Autoritățile au emis sâmbătă după-amiază, 13 septembrie, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care cetățenii au fost informați despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian și îndemnați să adopte măsuri de protecție.

Ministerul Apărării Naționale a informat ulterior că două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană Fetești au decolat, sâmbătă, la ora 18:05, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre și după ce Forțele Aeriene au interceptat o dronă în spațiul aerian național.

