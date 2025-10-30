Ionuț Moșteanu revine cu precizări: „Nu e vorba de o retragere a trupelor SUA, ci de o redimensionare a lor”

Autor: Dan Istratie
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 14:23
66 citiri
Ionuț Moșteanu revine cu precizări: „Nu e vorba de o retragere a trupelor SUA, ci de o redimensionare a lor”
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu FOTO Facebook /Ionuț Moșteanu

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a explicat joi, 30 octombrie, că nu e vorba de o retragere a trupelor SUA, ci de o redimensionare a lor, referindu-se la recenta decizia a Statelor Unite cu privire la militarii americani aflați în țara noastră.

După ce, miercuri, a declarat că reevaluarea face parte dintr-o strategie anunțată anterior de Statele Unite, ministrul a întărit joi afirmațiile anterioare:

„Nu e vorba de o retragere a trupelor SUA, ci de o redimensionare a lor”, a spus Moșteanu la Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” (AFT) din Sibiu.

Ministrul Apărării se află joi, 30 octombrie, la Sibiu, pentru o întâlnire cu ministrul Forțelor Armate și al Veteranilor din Republica Franceză, Catherine Vautrin, care se va afla în vizită în România.

Pe agenda vizitei oficiale au fost incluse discuții bilaterale și vizitarea contingentelor dislocate în Centrul Național de Instruire Întrunită „Getica”, de la Cincu.

„Franța este națiune-cadru pentru Grupul de Luptă al NATO (Forward Land Forces Battle Group – FLF BG) din România. Constituit în anul 2022, cu aprobarea Parlamentului României, grupul reunește aproximativ 1.700 de militari din Franța, Belgia, Luxemburg și Spania, reprezentând angajamentul ferm al Alianței Nord-Atlantice pentru securitatea flancului estic și a regiunii Mării Negre”, a transmis MApN.

SUA retrag trupe americane din România
Ionuț Moșteanu revine cu precizări: „Nu e vorba de o retragere a trupelor SUA, ci de o redimensionare a lor”
14:23 - Ionuț Moșteanu revine cu precizări: „Nu e vorba de o retragere a trupelor SUA, ci de o redimensionare a lor”
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a explicat joi, 30 octombrie, că nu e vorba de o retragere a trupelor SUA, ci de o redimensionare a lor, referindu-se la recenta decizia a Statelor Unite cu...
Statele Unite mențin prezența militară în Polonia, în ciuda reducerii efectivelor din România. Garanții primite de la Washington: ”Suntem diferiți de unii dintre aliații noștri”
13:51 - Statele Unite mențin prezența militară în Polonia, în ciuda reducerii efectivelor din România. Garanții primite de la Washington: ”Suntem diferiți de unii dintre aliații noștri”
Polonia a primit confirmarea că Statele Unite nu își vor reduce prezența militară pe teritoriul său, a declarat ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz. Această garanție vine...
Călin Georgescu despre retragerea trupelor americane: "Agresiunea manifestată față de administrația Trump de către un oficial român de rang înalt nu a trecut neobservată la Washington"
12:37 - Călin Georgescu despre retragerea trupelor americane: "Agresiunea manifestată față de administrația Trump de către un oficial român de rang înalt nu a trecut neobservată la Washington"
Călin Georgescu a fost prezent joi, 30 octombrie, la Tribunalul București, unde s-a judecat contestația depusă de acesta împotriva măsurii controlului judiciar. Fostul candidat a făcut mai...
Mark Gitenstein, fost ambasador al SUA la București, critică retragerea trupelor din România: ”Semnal de slăbiciune la Moscova”
11:08 - Mark Gitenstein, fost ambasador al SUA la București, critică retragerea trupelor din România: ”Semnal de slăbiciune la Moscova”
Decizia administrației Trump de a retrage trupele americane din România – unul dintre cei mai importanți aliați NATO de pe flancul estic – provoacă indignare la Washington și neliniște...
Ciprian Ciucu îl acuză pe Sorin Grindeanu că știa dinainte că trupele americane se vor retrage. "Stăm tot timpul cu grija că nu știm cine mai atacă, AUR, PSD"
Ieri, 23:24 - Ciprian Ciucu îl acuză pe Sorin Grindeanu că știa dinainte că trupele americane se vor retrage. "Stăm tot timpul cu grija că nu știm cine mai atacă, AUR, PSD"
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a ieșit la atac, miercuri seară, 29 octombrie, trăgând-ul la răspundere pe premierul Bolojan pentru tăcerea în privința retragerii trupelor...
Reacția Franței după anunțul retragerii militarilor americani din România: "Colaborăm cu Statele Unite pentru a ne asigura că apărarea flancului estic va rămâne robustă"
Ieri, 23:02 - Reacția Franței după anunțul retragerii militarilor americani din România: "Colaborăm cu Statele Unite pentru a ne asigura că apărarea flancului estic va rămâne robustă"
Apărarea flancului estic al Europei va rămâne „robustă”, în ciuda reducerii anunţate a numărului de soldaţi americani în România, a declarat pentru AFP un membru al anturajului noului...
România pierde unitatea americană care a băgat frica în naziști când Rusia amenință mai mult ca niciodată Europa. „Un eșec al politicii externe și de securitate”
Ieri, 21:43 - România pierde unitatea americană care a băgat frica în naziști când Rusia amenință mai mult ca niciodată Europa. „Un eșec al politicii externe și de securitate”
Analistul politic și consultantul George Rîpă, CEO al Right Politics, consideră că decizia Statelor Unite de a retrage aproape 1.000 de militari din România reprezintă un semnal clar al...
Rareș Bogdan știe de ce pleacă militarii americani din România: „Trebuie explicat de urgență românilor!”
Ieri, 20:45 - Rareș Bogdan știe de ce pleacă militarii americani din România: „Trebuie explicat de urgență românilor!”
Motivul retragerii de soldați americani din România are o explicație ce trebuie diseminată cetățenilor, cât mai rapid, este ferm convins Rareș Bogdan. „Decizia mutării a 800 de...
"Să nu urmeze alte reduceri". Avertismentul unui fost şef de Stat Major al Armatei Române: "Ce s-a întâmplat astăzi ar trebui să ne trezească!"
Ieri, 19:37 - "Să nu urmeze alte reduceri". Avertismentul unui fost şef de Stat Major al Armatei Române: "Ce s-a întâmplat astăzi ar trebui să ne trezească!"
Sute de soldați americani vor fi retrași din România. SUA a informat deja aliații occidentali în legătură cu relocarea trupelor din țara noastră Autorităţile de la Bucureşti ar...
Veste șoc: Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun retragerii trupelor americane din România
Ieri, 19:14 - Veste șoc: Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun retragerii trupelor americane din România
Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun retragerii parțiale a trupelor americane din România, hotărâre asumată de Pentagon. Opozanții sunt doi congresmani republicani, care au...
Soluția propusă de către Adrian Năstase, după anunțul americanilor privind retragerea trupelor. Țara către care ar trebui să ne îndreptăm: „România trebuie să devină un actor!”
Ieri, 18:56 - Soluția propusă de către Adrian Năstase, după anunțul americanilor privind retragerea trupelor. Țara către care ar trebui să ne îndreptăm: „România trebuie să devină un actor!”
Adrian Năstase a reacționat, după ce SUA anunțat retragerea trupelor de pe teritoriul României. În opinia fostului premier, este momentul ca țara noastră să întărească relația cu...
George Simion, prima reacție după anunțul privind retragerea trupelor americane: „Eu v-am spus!”. Pariul liderului AUR
Ieri, 18:12 - George Simion, prima reacție după anunțul privind retragerea trupelor americane: „Eu v-am spus!”. Pariul liderului AUR
George Simion a oferit prima reacție, pe Facebook, după ce americanii au anunțat retragerea României. Liderul AUR se aștepta ca nefericitul eveniment să se întâmple. Fostul candidat la...
Ștefan Popescu, tranșant după anunțul SUA privind retragerea trupelor: „Politica externă a României nu reușește să ofere Washingtonului motive de încredere”
Ieri, 17:45 - Ștefan Popescu, tranșant după anunțul SUA privind retragerea trupelor: „Politica externă a României nu reușește să ofere Washingtonului motive de încredere”
Ștefan Popescu a realizat o analiză acidă după ce americanii au anunțat retragerea trupelor de pe teritoriul României. Diplomații români nu au fost în stare să cultive o relație solidă...
Semnalul de alarmă al unui general român după anunțul privind retragerea trupelor americane din România: „Un mesaj strategic grav”
Ieri, 17:24 - Semnalul de alarmă al unui general român după anunțul privind retragerea trupelor americane din România: „Un mesaj strategic grav”
Ștefan Dănilă, general în rezervă, fost şef al Statului Major General al Armatei Române, a lansat un avertisment pentru Guvernul Bolojan. Decizia americanilor este, de fapt, „un mesaj...
Americanii confirmă că retrag soldați din România, dar susțin că este o veste bună: "Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată"
Ieri, 16:53 - Americanii confirmă că retrag soldați din România, dar susțin că este o veste bună: "Acest parteneriat este mai puternic ca niciodată"
Statele Unite vor retrage o parte din trupele dislocate în România, în cadrul unei revizuiri strategice a prezenței militare globale. Măsura, care ar putea afecta până la un batalion din...
S-a terminat "perioada de graţie" pentru echipa care a câștigat ultimele alegeri, avertizează Remus Pricopie. Ce "dosare grele" așteaptă să fie rezolvate
Ieri, 15:39 - S-a terminat "perioada de graţie" pentru echipa care a câștigat ultimele alegeri, avertizează Remus Pricopie. Ce "dosare grele" așteaptă să fie rezolvate
Rectorul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Remus Pricopie, consideră că perioada de graţie pentru actuala guvernare, instalată după alegerile parlamentare şi...
Precizările armatei americane după anunțul privind reducerea trupelor din România: „Un semn al responsabilității europene”
Ieri, 15:17 - Precizările armatei americane după anunțul privind reducerea trupelor din România: „Un semn al responsabilității europene”
Statele Unite vor retrage o parte dintre trupele dislocate pe Flancul Estic al NATO, decizia făcând parte dintr-un proces mai amplu de reevaluare a posturii militare globale americane....
Cine ne apără dacă pleacă americanii. În România se află mii de soldați NATO din Franța, Belgia, Spania și Luxemburg
Ieri, 14:30 - Cine ne apără dacă pleacă americanii. În România se află mii de soldați NATO din Franța, Belgia, Spania și Luxemburg
Reducerea numărului de militari americani din România reprezintă un șoc pentru imaginea securității naționale, însă țara noastră rămâne puternic susținută de forțe străine, cu...
#Ionut Mosteanu, #SUA , #stiri politice
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Putin pierde cel mai bizar razboi din ultimii 150 de ani. Focul s-a intors in Rusia
a1.ro
Asia Express sezonul 8, 29 octombrie 2025. Emil Rengle si Alejandro Fernandez au parasit aventura de pe Drumul Eroilor: "Plecam.."
DigiSport.ro
Interzis de Patriarhie, Gigi Becali l-a descris in 6 cuvinte pe Patriarhul Daniel, dupa ce l-a vazut la sfintirea Catedralei

Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Proiect-pilot pentru alegătorii nevăzători din Capitală, aprobat de Guvern pentru 7 decembrie
  2. Ionuț Moșteanu revine cu precizări: „Nu e vorba de o retragere a trupelor SUA, ci de o redimensionare a lor”
  3. PSD și AUR fac front comun împotriva lui Ilie Bolojan. Premierul, chemat să dea socoteală în Parlament
  4. Grindeanu a anunțat că nu a fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu. Ce spune despre spitalul construit de aceasta
  5. Câți bani vor lua membrii secțiilor de votare din București și din restul țării la alegerile de pe 7 decembrie
  6. Horațiu Potra se întoarce voluntar în România. Ministrul Justiției detaliază procedura
  7. Grindeanu dezlănțuie un nou atac la adresa lui Bolojan: "O guvernare nu stă într-un om, Olguţa a spus un lucru corect. Cineva trebuie să plătească, să fie responsabil"
  8. AUR analizează trei nume pentru susținerea la alegerile din București: "Sunt analize interne. Aceste alegeri nu sunt atât de relevante"
  9. Secretarul general al Guvernului, despre creșterea salariului minim: „Suntem captivi prejudecăților patronilor din România”
  10. Cum răspunde PSD, acuzat că s-a înțeles cu AUR pentru a-l favoriza pe Băluță în alegerile de la București: „Suntem oameni serioși”