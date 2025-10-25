Rezistă România 48 de ore în fața Rusiei? Ionuț Moșteanu: „Aliații sunt deja aici”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat duminică, la Antena 3, că România este pregătită să facă față oricărei eventuale agresiuni armate și că țara noastră ar rezista fără probleme în primele 48 de ore ale unui conflict, beneficiind de prezența trupelor aliate NATO pe teritoriul național.

„Armata română este pregătită și se pregătește în continuare. Majoritatea exercițiilor noastre importante se desfășoară alături de aliații din NATO. În prezent, avem în derulare cel mai mare exercițiu militar al anului, la care participă peste 5.000 de soldați din mai multe țări europene, în principal din Franța, desfășurat în șapte poligoane din țară”, a precizat Ionuț Moșteanu.

Ministrul a subliniat că România beneficiază de „umbrela de apărare NATO”, pe care a numit-o „unul dintre cele mai bune lucruri care s-au întâmplat României în istoria recentă”.

Întrebat cât ar putea rezista România până la intervenția partenerilor, Moșteanu a răspuns:

„Bineînțeles că rezistăm. Partenerii sunt deja aici. În momentul de față, avem aproximativ 5.000 de militari aliați dislocați în România, jumătate din Statele Unite și restul din țări europene, în special din Franța. În timpul exercițiilor în curs, numărul acestora va depăși 7.000.”

Oficialul a evitat să intre în detalii privind scenarii militare, afirmând că astfel de informații nu pot fi discutate public: „Nu o să fac jocuri de război și strategii la televizor. Există planuri și proceduri clare, dar acestea nu sunt publice”.

Moșteanu a explicat că războiul din Ucraina reprezintă o realitate care afectează și România: „Dronele cad aproape de graniță, uneori se văd de pe malul Dunării. În fiecare săptămână ridicăm avioane pentru interceptări. Dar trebuie spus clar: Rusia nu a reușit să avanseze semnificativ în trei ani și jumătate de conflict. Ucraina îi ține pe loc și îi lovește strategic, iar NATO este cea mai puternică alianță militară din lume”.

Ministrul Apărării a concluzionat că pacea nu mai este un dat, dar România rămâne bine protejată datorită angajamentului NATO și cooperării strânse cu partenerii internaționali.

