România nu achiziționează sistemul Iron Dome, așa cum a anunțat ministrul Apărării. Despre ce sistem de apărare este vorba și de unde a pornit confuzia

Anunțul făcut de Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, că România va achiziționa sistemul de apărare antiaeriană Iron Dome, dezvoltat de Israel, este, de fapt, o confuzie a politicianului.

În realitate, este vorba despre sistemul Spyder. Ministerul Apărării Naționale a anunțat, luni, 21 iulie, semnarea unui acord-cadru cu compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems Ltd pentru achiziția sistemelor antiaeriene SHORAD-VSHORAD. Noul sistem se numește Spyder, iar valoarea contractului este de peste două miliarde de euro (2,038 miliarde de euro fără TVA), arată Adevărul.ro.

Pentru România, sistemul Spyder ca variantă de apărare antiaeriană VSHORAD/SHORAD ar urma să înlocuiască vechile sisteme sovietice aflate încă în uz, dar, treptat, și sistemele mai vechi de apărare cu rachete americane Hawk.

România va avea șase sisteme integrate antiaeriene SHORAD-VSHORAD

Este vorba despre trei contracte subsecvente, prin care vor fi achiziționate șase sisteme integrate antiaeriene SHORAD-VSHORAD, un sistem de instruire și învățământ, un sistem de simulare pentru verificarea și evaluarea operatorilor VSHORAD, șase sisteme SHORAD și șase sisteme VSHORAD, inclusiv muniție, instruire și sprijin logistic.

Programul de înzestrare „Sistem integrat de arme SHORAD-VSHORAD” are ca obiectiv dotarea armatei cu sisteme de armament avansate, destinate protecției împotriva amenințărilor aeriene, inclusiv drone și rachete de croazieră, și reprezintă o combinație optimă de mobilitate, eficiență și integrare în rețele defensive moderne, fiind compatibile cu cerințele NATO.

Confuzia ministrului

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunțase că România achiziționează un alt sistem de apărare antiaeriană, celebrul Iron Dome, dezvoltat de aceeași companie. Moșteanu a făcut aceste afirmații în mai multe rânduri, ceea ce ar putea să însemne că niciunul dintre experții Ministerului Apărării Naționale nu s-a grăbit să-i semnaleze confuzia și să-l ajute să o corecteze.

„Nu este vorba despre Iron Dome, este vorba despre sisteme Spyder. E adevărat, cele două au anumite similitudini, dar Spyder, cel pe care îl ia România, nu e la fel de complet. Spyder nu are capabilități counter-rocket artillery and mortar. Iron Dome este un sistem C-RAM și le are. Și le are pentru că Israelul se confruntă permanent cu pericolul Hamas și Hezbollah, care folosesc proiectile de tip Katiusa. Israelul se confruntă cu pericolul proiectilelor de artilerie de 152 mm, a pompelor de aruncător. Pericolul este mult mai mare în cazul Israelului, avându-se în vedere că atât Hamasul, dar mai ales Hezbollahul, au în dotare asemenea tipuri de echipamente. Iar acest Iron Dome e un sistem C-RAM care completează capacitatea de lovire inclusiv a Katiusa, a bombelor de aruncători și a proiectilelor de artilerie”, spune generalul (r) Virgil Bălăceanu, ofițer care a reprezentat România la Comandamentul NATO de la Bruxelles și a fost șef al Brigăzii Multinaționale din Sud-Estul Europei, explicând diferențele dintre cele două sisteme antiaeriene.

Sisteme asemănătoare

Fostul reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles are și o posibilă explicație cu privire la confuzia făcută de ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care insistase anterior că este vorba despre Iron Dome. Totodată, el explică și similitudinile existente între Iron Dome și Spyder.

„Poate a fost o scăpare din punct de vedere al comunicării vorbind despre Iron Dome. Probabil că s-a gândit că există similitudini, pentru că există anumite similitudini în privința combaterii aviației, similitudini în privința combaterii elicopterelor, similitudini în privința combaterii dronelor. Cred că au și capabilități, depinde de tipul de rachetă pe care îl achiziționăm, și de combatere a rachetelor balistice. Și sigur că și Iron Dome, și Spyder sunt produse de aceeași companie, de Rafael”, mai spune generalul.

Generalul Virgil Bălăceanu explică și de ce singura țară care a beneficiat de-a lungul timpului de sistemul Iron Dome este SUA.

„Singurii care au primit Iron Dome au fost americanii, însă plecăm și de la ideea că în privința tehnologiilor de apărare anti-rachetă, anti-aeriană și anti-dronă, Israelul colaborează dintotdeauna într-un mod direct cu Statele Unite ale Americii. Altfel spus, relația dintre cele două state este de o cu totul altă natură,” subliniază generalul Virgil Bălăceanu.

