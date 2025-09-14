Ionuț Moșteanu: „Rusia ne-a provocat. România poate doborî dronele rusești care intră în spațiul nostru aerian”

Autor: Monica Vasilescu
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 00:11
549 citiri
Ionuț Moșteanu: „Rusia ne-a provocat. România poate doborî dronele rusești care intră în spațiul nostru aerian”
Ionuţ Moşteanu, ministrul Apărării - Foto: Facebook/Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a făcut noi clarificări privind incidentul cu drona rusească interceptată în spațiul aerian românesc. Ministrul a precizat că normele și procedurile pentru doborârea aeronavelor cu pilot sunt în prezent analizate de CSAT și urmează să fie aprobate în prima ședință. Până atunci, aprobarea pentru acțiuni similare revine ministrului sau unui împuternicit din lanțul de comandă.

„Plec de la minister spre casă și vreau să clarific niște detalii despre incidentul cu drona rusească. Armata Română și aliații care fac poliție aeriană pe teritoriul României POT DOBORÎ drone care intră în spațiul nostru aerian.

Asta e în Legea 73 din 2025 - puteți să vă uitați la dezbaterile din primăvară din Parlament unde m-am “luptat” politic cu prietenii lui Putin și cu fake news-urile lor. De ce a trecut legea abia la 3 ani de la începerea războiului din Ucraina… aici trebuie să explice alții, eu pot doar să intuiesc ce-a fost.

Piloții sau antiaeriana de la sol primesc aprobarea pe linie militară, operațională. Au avut aprobarea și astăzi și o vor avea ori de câte ori vor intra drone la noi.

Normele/procedurile care stabilesc lanțul de comandă pentru doborârea aeronavelor CU PILOT au fost lucrate peste vară, acum sunt pe masa CSAT și vor fi aprobate în prima ședință.

Până atunci, aprobarea o dă, ca și până acum, ministrul sau un împuternicit de pe lanțul de comandă, atunci când ministrul dispune asta, temporar”, a scris ministrul pe Facebook.

Ionuț Moșteanu a avertizat că Rusia va continua să testeze reacția României, însă răspunsul țării noastre și al aliaților va fi ferm de fiecare dată. El a amintit și de inițiativa NATO Eastern Sentry, care va consolida capacitatea de apărare pe Flancul de Est, și a precizat că România va primi echipamente suplimentare în săptămânile următoare.

„Rusia ne-a provocat și o să continue să ne provoace și să ne testeze reacția. Răspunsul nostru și al aliaților va fi ferm de fiecare dată.

Eastern Sentry, noua inițiativă anunțată vineri de NATO, va spori capacitatea de apărare pe tot Flancul de Est. Ne așteptăm să primim echipamente suplimentare, urmează detalii în săptămânile următoare.

Aliații sunt alături de noi, însă e important să descurajăm și singuri astfel de provocări. Iar pentru asta prioritatea mandatului acestui Guvern e să consolideze capacitățile noastre de apărare”, a mai spus ministrul Apărării.

Reamintim că în județul Tulcea au fost emise două mesaje RO-Alert, sâmbătă, 13 septembrie, prin care oamenii au fost avertizați să se adăpostească și să anunțe autoritățile dacă observă obiecte căzute din spațiul aerian.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat, de asemenea, după incident: „Astăzi, România a ridicat de urgență aviația de luptă din cauza unei drone rusești care intrase în spațiul său aerian. Drona a pătruns aproximativ 10 kilometri pe teritoriul României și a operat timp de aproape 50 de minute în spațiul aerian al unei țări NATO. Tot astăzi, Polonia a activat un răspuns militar la amenințarea dronelor rusești de atac. Aceasta este o escaladare clară a războiului de către Rusia. Rutele acestor drone nu sunt o greșeală, ci decizii calculate”.

Ministrul Apărării, noi detalii despre drona rusească intrată 10 km în spațiul românesc: „N-a fost doborâtă. A plecat înapoi în Ucraina”
Ministrul Apărării, noi detalii despre drona rusească intrată 10 km în spațiul românesc: „N-a fost doborâtă. A plecat înapoi în Ucraina”
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a oferit noi detalii despre incidentul de sâmbătă, 13 septembrie, după ce o dronă rusească a intrat aproximativ 10 kilometri în spațiul aerian...
Zelenski despre drona identificată în spațiul românesc: „Armata rusă știe exact în ce direcție se îndreaptă. A operat în spațiul NATO timp de circa 50 de minute”
Zelenski despre drona identificată în spațiul românesc: „Armata rusă știe exact în ce direcție se îndreaptă. A operat în spațiul NATO timp de circa 50 de minute”
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a comentat sâmbătă, 13 septembrie, interceptarea unei drone rusești în spațiul aerian românesc și a spus că această incursiune face parte...
#Ionut Mosteanu, #drona, #Ministerul Apararii, #MApN, #Rusia, #razboi Ucraina , #Stiri Liviu-Ionut Mosteanu
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
"Trebuie sa fim pregatiti". Viktor Orban, acuzat ca ar vrea sa anexeze regiunea ucraineana Transcarpatia
DigiSport.ro
Au semnat actele: Maria Sharapova si-a vandut "bijuteria" cu 25 de milioane de euro si se muta
ObservatorNews.ro
"Mama, curge sange din ei". Filmul macelului din Craiova. Bataia ar fi pornit de la o fata promisa

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ionuț Moșteanu: „Rusia ne-a provocat. România poate doborî dronele rusești care intră în spațiul nostru aerian”
  2. Ministrul Economiei, despre plafonarea prețurilor la alimente: „Decizia se ia în unanimitate în coaliție. Sunt măsuri care afectează și oamenii”
  3. George Simion la protestul extremei dreapta de la Londra. ”Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare”
  4. Va demisiona Ilie Bolojan dacă Pachetul 2 de reformă pică la CCR? Răspunsul vicepremierului de la USR
  5. Ionuț Moșteanu, despre exprimarea fostului premier pe deficit: „Nu știu dacă a spus Marcel Ciolacu, dar cumva asta s-a întâmplat”
  6. Noi dispute în coaliție: Un senator PSD îl critică pe Ilie Bolojan pentru renunțarea la plafonarea adaosului comercial la alimente
  7. Ajutorul militar al României pentru Ucraina, secret de stat: „Nu e bine să spui în gura mare cu ce ți-ai golit depozitele”
  8. Guvern: „Decizia neprelungirii plafonării adaosului comercial la alimentele de bază a fost luată de coaliție fără nicio opinie contrară”
  9. "Nu ești bun de nimic, afară!". Politologul Preda, încântat de demiterea directorului de la Apele Române. "Buzoianu a răspuns nenumăratelor obrăznicii ale lui Grindeanu"
  10. AUR cere înființarea ”Fondului Moldova”. ”Nu este doar un proiect economic, ci și o investiție în viitorul comun al celor două state românești”