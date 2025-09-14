Ionuț Moșteanu: „Rusia ne-a provocat. România poate doborî dronele rusești care intră în spațiul nostru aerian”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a făcut noi clarificări privind incidentul cu drona rusească interceptată în spațiul aerian românesc. Ministrul a precizat că normele și procedurile pentru doborârea aeronavelor cu pilot sunt în prezent analizate de CSAT și urmează să fie aprobate în prima ședință. Până atunci, aprobarea pentru acțiuni similare revine ministrului sau unui împuternicit din lanțul de comandă.

„Plec de la minister spre casă și vreau să clarific niște detalii despre incidentul cu drona rusească. Armata Română și aliații care fac poliție aeriană pe teritoriul României POT DOBORÎ drone care intră în spațiul nostru aerian.

Asta e în Legea 73 din 2025 - puteți să vă uitați la dezbaterile din primăvară din Parlament unde m-am “luptat” politic cu prietenii lui Putin și cu fake news-urile lor. De ce a trecut legea abia la 3 ani de la începerea războiului din Ucraina… aici trebuie să explice alții, eu pot doar să intuiesc ce-a fost.

Piloții sau antiaeriana de la sol primesc aprobarea pe linie militară, operațională. Au avut aprobarea și astăzi și o vor avea ori de câte ori vor intra drone la noi.

Normele/procedurile care stabilesc lanțul de comandă pentru doborârea aeronavelor CU PILOT au fost lucrate peste vară, acum sunt pe masa CSAT și vor fi aprobate în prima ședință.

Până atunci, aprobarea o dă, ca și până acum, ministrul sau un împuternicit de pe lanțul de comandă, atunci când ministrul dispune asta, temporar”, a scris ministrul pe Facebook.

Ionuț Moșteanu a avertizat că Rusia va continua să testeze reacția României, însă răspunsul țării noastre și al aliaților va fi ferm de fiecare dată. El a amintit și de inițiativa NATO Eastern Sentry, care va consolida capacitatea de apărare pe Flancul de Est, și a precizat că România va primi echipamente suplimentare în săptămânile următoare.

„Rusia ne-a provocat și o să continue să ne provoace și să ne testeze reacția. Răspunsul nostru și al aliaților va fi ferm de fiecare dată.

Eastern Sentry, noua inițiativă anunțată vineri de NATO, va spori capacitatea de apărare pe tot Flancul de Est. Ne așteptăm să primim echipamente suplimentare, urmează detalii în săptămânile următoare.

Aliații sunt alături de noi, însă e important să descurajăm și singuri astfel de provocări. Iar pentru asta prioritatea mandatului acestui Guvern e să consolideze capacitățile noastre de apărare”, a mai spus ministrul Apărării.

Reamintim că în județul Tulcea au fost emise două mesaje RO-Alert, sâmbătă, 13 septembrie, prin care oamenii au fost avertizați să se adăpostească și să anunțe autoritățile dacă observă obiecte căzute din spațiul aerian.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat, de asemenea, după incident: „Astăzi, România a ridicat de urgență aviația de luptă din cauza unei drone rusești care intrase în spațiul său aerian. Drona a pătruns aproximativ 10 kilometri pe teritoriul României și a operat timp de aproape 50 de minute în spațiul aerian al unei țări NATO. Tot astăzi, Polonia a activat un răspuns militar la amenințarea dronelor rusești de atac. Aceasta este o escaladare clară a războiului de către Rusia. Rutele acestor drone nu sunt o greșeală, ci decizii calculate”.

