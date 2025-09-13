Va demisiona Ilie Bolojan dacă Pachetul 2 de reformă pică la CCR? Răspunsul vicepremierului de la USR

Vicepremierul Ionuț Moșteanu (USR) susține că premierul Ilie Bolojan nu trebuie să demisioneze în situația în care Curtea Constituțională (CCR) respinge Pachetul 2 de reformă.

Întrebat dacă se așteaptă ca Ilie Bolojan să demisioneze din fruntea guvernului în cazul unui verdict negativ al CCR, Ionuț Moșteanu a declarat la Prima TV: „Nu. Pot să înțeleg presiunea, că sunt alături de dânsul. Credeți-mă că Ilie Bolojan are susținere mai multă de la USR decât de la orice alt partid din coaliție. Îl susținem în toate deciziile, de foarte multe ori. Pur și simplu mergem pe mâna dânsului. Cred că Ilie Bolojan e omul de care România are nevoie în momentul acesta. Are experiența și hotărârea să corecteze lucrurile care nu funcționează și să le pună pe un făgaș normal”.

Moșteanu, despre Bolojan: „Nu există cine să-l înlocuiască”

Ionuț Moșteanu a punctat că nu crede că premierul va pleca chiar dacă Pachetul 2 nu va trece de CCR și a atras atenția că momentan nu există cine să-l înlocuiască: „Dacă Curtea va spune că nu e bună una sau alta, vom găsi o cale să corectăm. Nu se termină lumea cu un pachet legislativ. Ar fi foarte grav pentru România. Și, vă zic sincer, piața politică din România nu oferă acum pe cineva care să-l înlocuiască pe Bolojan.”

Vicepremierul a mai afirmat că un premier tehnocrat nu are autoritate reală: „Am fost în guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș. Eram 10-15 oameni veniți din afara sistemului politic și administrativ. Restul erau de la PSD, PNL, ALDE. Practic, guvernul tehnocrat a fost votat de PSD și PNL să guverneze, dar nu avea autoritate reală”.

CCR urmează să judece sesizarea Curții Supreme privind pensiile magistraților pe 24 septembrie, iar voci din guvern au spus că Ilie Bolojan ar putea demisiona dacă legea nu va fi validată.

