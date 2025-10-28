Vizita unui ministru care va alimenta teoriile conspiraționiste ale suveraniștilor. "Am discutat ultimele detalii legate de vizita sa oficială şi de cooperarea bilaterală"

Ministra Apărării din Franţa, Catherine Vautrin, va efectua o vizită oficială în România în această săptămână, pentru discuţii privind cooperarea bilaterală şi angajamentele comune în cadrul NATO. Vizita are loc în contextul consolidării parteneriatului strategic româno-francez.

”Parteneriatul strategic româno-francez rămâne un pilon solid al securităţii europene şi al cooperării noastre în cadrul NATO şi al Uniunii Europene”, a transmis Ionuţ Moşteanu.

”Ministra Apărării din Franţa, Catherine Vautrin, vine în România săptămâna aceasta. Am discutat în această seară, prin videoconferinţă, ultimele detalii legate de vizita sa oficială şi de cooperarea noastră bilaterală. I-am mulţumit doamnei Vautrin pentru sprijinul constant pe care Franţa îl acordă României, în special în calitate de naţiune-cadru a grupului de luptă NATO dislocat în ţara noastră”, a scris, luni seară, pe Facebook, ministrul Apărării.

Ionuţ Moşteanu consideră că ”parteneriatul strategic româno-francez rămâne un pilon solid al securităţii europene şi al cooperării noastre în cadrul NATO şi al Uniunii Europene”.

Pe internet circulă mai multe teorii conspiraționiste legate de relația dintre România și Franța. Unele dintre acestea susțin că România ar fi „colonie” a Franței, în sens economic sau cultural. Promotorii acestor idei invocă influența franceză din secolul al XIX-lea — asupra limbii, administrației și educației — pe care o interpretează ca pe o formă de dependență actuală.

Ads

Franța are investiții importante în România, prin companii precum Renault sau Engie, însă acestea reprezintă relații economice normale într-o economie de piață liberă.

O altă teorie falsă susține că Franța ar controla armata română prin intermediul NATO, mai ales după ce a devenit națiune-cadru a grupului de luptă NATO dislocat în România. Oficial, însă, fiecare stat membru își păstrează controlul asupra propriilor trupe, iar rolul Franței este unul de coordonare multinațională, nu de conducere. Deciziile NATO sunt adoptate colectiv, fără ca vreo țară să le poată impune celorlalte.

Ads