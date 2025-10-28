Vizita unui ministru care va alimenta teoriile conspiraționiste ale suveraniștilor. "Am discutat ultimele detalii legate de vizita sa oficială şi de cooperarea bilaterală"

Autor: Daniel Groza
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 07:21
575 citiri
Vizita unui ministru care va alimenta teoriile conspiraționiste ale suveraniștilor. "Am discutat ultimele detalii legate de vizita sa oficială şi de cooperarea bilaterală"
Ministra Apărării din Franţa, Catherine Vautrin, FOTO Facebook/Ministère des Armées

Ministra Apărării din Franţa, Catherine Vautrin, va efectua o vizită oficială în România în această săptămână, pentru discuţii privind cooperarea bilaterală şi angajamentele comune în cadrul NATO. Vizita are loc în contextul consolidării parteneriatului strategic româno-francez.

”Parteneriatul strategic româno-francez rămâne un pilon solid al securităţii europene şi al cooperării noastre în cadrul NATO şi al Uniunii Europene”, a transmis Ionuţ Moşteanu.

”Ministra Apărării din Franţa, Catherine Vautrin, vine în România săptămâna aceasta. Am discutat în această seară, prin videoconferinţă, ultimele detalii legate de vizita sa oficială şi de cooperarea noastră bilaterală. I-am mulţumit doamnei Vautrin pentru sprijinul constant pe care Franţa îl acordă României, în special în calitate de naţiune-cadru a grupului de luptă NATO dislocat în ţara noastră”, a scris, luni seară, pe Facebook, ministrul Apărării.

Ionuţ Moşteanu consideră că ”parteneriatul strategic româno-francez rămâne un pilon solid al securităţii europene şi al cooperării noastre în cadrul NATO şi al Uniunii Europene”.

Pe internet circulă mai multe teorii conspiraționiste legate de relația dintre România și Franța. Unele dintre acestea susțin că România ar fi „colonie” a Franței, în sens economic sau cultural. Promotorii acestor idei invocă influența franceză din secolul al XIX-lea — asupra limbii, administrației și educației — pe care o interpretează ca pe o formă de dependență actuală.

Franța are investiții importante în România, prin companii precum Renault sau Engie, însă acestea reprezintă relații economice normale într-o economie de piață liberă.

O altă teorie falsă susține că Franța ar controla armata română prin intermediul NATO, mai ales după ce a devenit națiune-cadru a grupului de luptă NATO dislocat în România. Oficial, însă, fiecare stat membru își păstrează controlul asupra propriilor trupe, iar rolul Franței este unul de coordonare multinațională, nu de conducere. Deciziile NATO sunt adoptate colectiv, fără ca vreo țară să le poată impune celorlalte.

Cum a reușit ministrul Apărării să evite serviciul militar: „Am tot lălăit cu școala, după aia m-am angajat”
Cum a reușit ministrul Apărării să evite serviciul militar: „Am tot lălăit cu școala, după aia m-am angajat”
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a povestit sâmbătă cum a reușit să evite încorporarea în perioada în care serviciul militar era obligatoriu în România. Moșteanu a...
Zece persoane sunt judecate în Franța pentru "hărțuire sexuală online" împotriva soției președintelui Macron. Ce pedepse ar putea primi
Zece persoane sunt judecate în Franța pentru "hărțuire sexuală online" împotriva soției președintelui Macron. Ce pedepse ar putea primi
Zece persoane sunt judecate, luni şi marţi, la Paris, pentru presupusă hărţuire online a primei-doamne a Franţei, Brigitte Macron, în cadrul celei mai recente acţiuni legale declanşate de...
#Ionut Mosteanu, #ministrul apararii, #Franta, #vizita, #teorii conspirationiste , #Stiri Liviu-Ionut Mosteanu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
L-a invitat pe Gigi Becali la nunta, dar a fost lasat "cu ochii in soare"! Motivul neasteptat: "Am investit salariul pe un an"
ObservatorNews.ro
A dat pe nimic, pe OLX, un obiect banal, fara sa stie ce comoara pierde. "Trofeul" valora mii de lei
Adevarul.ro
Razboi de distrugere: Putin nu mai vrea sa cucereasca Ucraina, ci sa o ruineze

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mai multe țări europene au revenit la serviciul militar obligatoriu. Perioada diferă de la un stat la altul
  2. „Furtuna secolului”. Jamaica, în faţa celui mai puternic uragan din istoria sa
  3. Cum își pot afla românii vechimea în muncă online. În ce situații mai trebuie să obțină adeverințe de la angajator
  4. Rusia, acuzată de crime împotriva umanității într-un raport ONU pentru atacarea intenționată a civililor din Ucraina
  5. Vizita unui ministru care va alimenta teoriile conspiraționiste ale suveraniștilor. "Am discutat ultimele detalii legate de vizita sa oficială şi de cooperarea bilaterală"
  6. Vestul Turciei, zguduit din nou. Cutremur de 6,1 resimțit până la Istanbul și Izmir VIDEO
  7. Ungaria vrea o alianță anti-Ucraina în UE. Viktor Orban speră ca Cehia și Slovacia să i se alăture
  8. Elon Musk pretinde un salariu astronomic ca să nu părăsească Tesla. Ce obiective trebuie să îndeplinească dacă suma va fi aprobată
  9. Meseria care era la mare căutare, dar care nu mai atrage tinerii. „O meserie nobilă și esențială, dar nu mai oferă stabilitate și respect”
  10. Un înalt oficial al lui Trump îl urechează pe ”trepădușul” lui Putin, școlit la Harvard: Rusia va simți durerea imediat