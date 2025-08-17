Cum s-a descurcat portarul român Ionuț Radu în primul său meci din campionatul Spaniei

Autor: Teodor Serban
Duminica, 17 August 2025, ora 21:36
536 citiri
Cum s-a descurcat portarul român Ionuț Radu în primul său meci din campionatul Spaniei
Ionuț Radu Foto: Facebook Venezia FC

Formaţia Celta Vigo, cu Ionuţ Radu în poartă, a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de echipa Getafe, în prima etapă din LaLiga.

Golurile au fost marcate de Liso ’47 şi Uche ’72.

Ionuţ Radu este legitimat la Celta Vigo din luna iunie.

Eşecul echipei românului a venit în contextul în care presa a scris că adversara Getafe are doar 15 jucători înscrişi.

Partidele Athletic Bilbao – FC Sevilla şi Espanol – Atletico Madrid au loc tot duminică.

Meciul Elche – Betis se va disputa luni, iar confruntarea Real Madrid – Osasuna va avea loc marţi.

„Îndoielile planează!”. Ce se întâmplă cu Ionuț Radu, înainte de primul meci din La Liga. Criticat înainte de debut
„Îndoielile planează!”. Ce se întâmplă cu Ionuț Radu, înainte de primul meci din La Liga. Criticat înainte de debut
Ionuț Radu s-a transferat în această vară la Celta Vigo. Portarul român, de 27 de ani, a ajuns la echipa iberică după ce, în ultimele luni, a jucat la Venezia, în Serie A, unde a...
Accident grav la Campionatul Naţional de Rally Cross. O roată s-a desprins dintr-un bolid, lovind doi spectatori. Unul dintre ei a fost resuscitat
Accident grav la Campionatul Naţional de Rally Cross. O roată s-a desprins dintr-un bolid, lovind doi spectatori. Unul dintre ei a fost resuscitat
Un grav accident a avut loc, duminică la Campionatul Naţional de Rally Cross, care se desfăşoară în judeţul Argeş, la Bughea de Sus. O roată s-a desprins dintr-un bolid, lovind doi...
#Ionut Radu, #portar, #Spania, #campionat, #celta vigo , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Liber de contract de doua luni si jumatate, Ianis Hagi a ales
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ar fi al treilea cel mai scump transfer din istoria fotbalului: au pus banii pe masa!

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cum s-a descurcat portarul român Ionuț Radu în primul său meci din campionatul Spaniei
  2. Rapid - FCSB, derby-ul verii în Superliga. Miza enormă a meciului. Gol în minutul 7 LIVETEXT
  3. ”Tunarii” au dat lovitura la debutul în Premier League. Victorie mare cu Manchester United
  4. Spectacol în CFR Cluj - FC Botoșani: șase goluri
  5. Tragedie în motorsportul românesc. Cine e pilotul care și-a pierdut viața
  6. Drama din viața cuplului Cristiano Ronaldo - Georgina Rodríguez: "Este cea mai mare durere"
  7. Noul Cole Palmer? Puștiul de 22 de ani la care Pep Guardiola a renunțat tocmai a semnat cu o echipă de top din Anglia
  8. Calificare superbă pentru Sorana Cîrstea, care a învins o favorită la WTA Cleveland
  9. Craiova, față în față cu codașa Csikszereda. Cum s-a terminat meciul
  10. Săptămână proastă pentru fotbalul românesc. Ungaria ne-a depășit în clasamentul coeficientilor UEFA