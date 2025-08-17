Cum s-a descurcat portarul român Ionuț Radu în primul său meci din campionatul Spaniei

Formaţia Celta Vigo, cu Ionuţ Radu în poartă, a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de echipa Getafe, în prima etapă din LaLiga.

Golurile au fost marcate de Liso ’47 şi Uche ’72.

Ionuţ Radu este legitimat la Celta Vigo din luna iunie.

Eşecul echipei românului a venit în contextul în care presa a scris că adversara Getafe are doar 15 jucători înscrişi.

Partidele Athletic Bilbao – FC Sevilla şi Espanol – Atletico Madrid au loc tot duminică.

Meciul Elche – Betis se va disputa luni, iar confruntarea Real Madrid – Osasuna va avea loc marţi.

