Cum s-a descurcat portarul român Ionuț Radu în primul său meci din campionatul Spaniei

Ionuț Radu Foto: Facebook Venezia FC
Formaţia Celta Vigo, cu Ionuţ Radu în poartă, a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de echipa Getafe, în prima etapă din LaLiga.
Golurile au fost marcate de Liso ’47 şi Uche ’72.
Ionuţ Radu este legitimat la Celta Vigo din luna iunie.
Eşecul echipei românului a venit în contextul în care presa a scris că adversara Getafe are doar 15 jucători înscrişi.
Partidele Athletic Bilbao – FC Sevilla şi Espanol – Atletico Madrid au loc tot duminică.
Meciul Elche – Betis se va disputa luni, iar confruntarea Real Madrid – Osasuna va avea loc marţi.
