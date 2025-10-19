”Fantastic!” Portarul naționalei României a mai făcut un meci uriaș în Spania

Autor: Teodor Serban
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 20:58
296 citiri
Ionuț Radu (în verde) FOTO Facebook Echipa nationala a Romaniei

Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Radu titular, a încheiat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea bască Real Sociedad, în etapa a 9-a din La Liga.

Celta a deschis scorul în minutul 20, prin Pablo Duran, din pasa lui Mingueza, dar în primul minut de prelungire al reprizei întâi gazdele s-au văzut rămase în zece jucători, după ce a fost eliminat Carl Sterfelt, pentru două galbene.

Oaspeţii au avut un gol anulat la Oyarzabal, în minutul 49, dar au reuşit să egaleze în minutul 89 prin Carlos Soler, jucător intrat pe teren cu douăzeci de minute mai devreme.

S-a terminat Celta Vigo – Real Sociedad 1-1, cu Ionuţ Radu integralist la gazde. Titularul naâionalei României la ultimele meciuri s-a remarcat în minutul 84, când a salvat o dublă ocazie a oaspeților.

"Un stop fantastic reușit cu piciorul de portarul Celtei, la șutul lui Karrikaburu. Apoi a avut puterea să se ridice repede și să salveze și șutul lui Oyarzabal", a scris El Mundo Deportivo.

Cele două echipe sunt vecine în clasament. Celta este pe locul 17, cu 7 puncte, iar Real Sociedad se află pe 18, cu 6 puncte.

