Mesaj dur al portarului naționalei României: "Să îmi spună mie, nu să o dea pe surse în presă!"

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 08:16
602 citiri
Ionuț Andrei Radu FOTO Romanian Foot

România a învins Moldova cu 2-1 într-un meci amical disputat pe Arena Națională, iar unul dintre cei mai urmăriți jucători a fost portarul Ionuț Radu, titular pentru prima dată sub comanda selecționerului Mircea Lucescu.

Convocat în premieră în mandatul actualului selecționer, Radu a avut o prestație solidă și a oferit, la finalul partidei, un mesaj tranșant pentru cei din cadrul Federației Române de Fotbal care l-au criticat pe la colțuri.

„Nu am refuzat niciodată naționala. Nu am cerut niciodată să fiu titular. Nu am fost arogant. Dacă vrea cineva să spună că sunt arogant, să îmi spună mie, nu să o dea pe surse în presă!”, a declarat Radu la Prima TV.

Despre golul Moldovei și atmosfera din lot

Radu a comentat și faza controversată a golului Moldovei, venit după un presupus fault asupra sa:

„A fost o minge înaltă, atacantul a dat cu capul în antebrațul meu. Nu aveam cum să o prind. Arbitrul mi-a spus că a crezut că atacantul a dat cu capul în minge”, a explicat portarul.

Totodată, goalkeeper-ul de la Celta Vigo a subliniat cât de mult înseamnă pentru el revenirea la echipa națională:

„Mi-a lipsit România, e țara mea și vin mereu cu plăcere. Mircea Lucescu m-a sunat să mă întrebe cum sunt, i-am zis că sunt bine și asta a fost tot”, a spus Radu.

Încrezător înainte de duelul cu Austria

Radu a apreciat aportul noilor jucători din lot și a subliniat importanța moralului ridicat pentru următorul meci:

„O victorie importantă, foarte mulți jucători noi, care azi au început să se cunoască. Ne dă moral pentru meciul cu Austria. Toată lumea vrea să ajungă la European. Nu suntem favoriți, dar trebuie să luăm cele 9 puncte rămase și vedem ce va fi.”

#Ionut Radu, #FRF, #echipa nationala, #mircea lucescu
